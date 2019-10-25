الصفحة الاقتصادية

وزير النفط يؤكد وجود انسيابية عالية في جميع المنافذ التوزيعية


أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الجمعة، حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى وجود انسيابية عالية في جميع المنافذ التوزيعية.

وقال الغضبان في بيان واثناء ترؤسه أجتماعاً في مقر شركة توزيع المنتجات النفطية في منطقة الدورة اليوم الجمعة، إن "قيادة القطاع النفطي حرصت على المتابعة الميدانية من خلال تفقد المنافذ التوزيعية والتعرف على حاجات المواطنين ، فضلاً عن الاطلاع على أداء المحطات والعاملين فيها، إضافة الى تشكيل غرفة العمليات اليومية لمتابعةحركة المنتوج من المصدر الى المواطن".

واضاف الغضبان، أن "على الرغم من ارتفاع نسبة التجهيز والاستهلاك من البنزين وغاز الطبخ الى معدلات عالية مقارنة بالأيام الاعتيادية بسبب هاجس الازمات عند بعض المواطنين، لكن ذلك لم يشكل تراجعاً في الخدمات او نقصاً ما من قبلنا، بل عملت الوزارة على ضخ المزيد من المشتقات النفطية الى جميع المنافذ التوزيعية من اجل تطمين المواطنين بعدم الحاجة الى اللجوء للتخزين والاحتكار".

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