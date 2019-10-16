الصفحة الاقتصادية

مساع حكومية لمنع استيراد المزيد من المواد التي تنتج محلياً


أعلن وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان إن الحكومة تعمل ومن خلال لجنة مكونة من بعض الوزارات على الحد من استيراد المزيد من المواد التي تنتج محليا في العراق، ومنها البيض والدجاج واللحوم.

وقال جوهان للمربد إن تلك الخطوات ساهمت بتوفير فرص عمل في المشاريع الزراعية الخاصة بتلك الحقول مبينا ان هذا الآمر لو استمر بالفترة المقبلة فان الحكومة قادرة على توفير درجات أخرى قد توازي حجم البطالة المنتشرة بالمجتمع حسب قوله.

يشار الى أن بعض البرلمانيين قد طالبوا من خلال تصريحات سابقة عبر المربد للحكومة بتفعيل عمل القطاع الخاص ليساهم بامتصاص البطالة.

 

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مساع حكومية لمنع استيراد المزيد من المواد التي تنتج محلياً
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