الصفحة الاقتصادية

الجبوري: اربعة الاف معمل معطل سيتم شموله بقروض تشغيلية بدون فوائد


اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الاحد، أن اربعة الاف معمل معطل سيتم شموله بقروض تشغيلية بدون فوائد، مشيرا الى أن ذلك بناءا على حزمة الإصلاحات التي تبناها مجلس النواب.

وقال الجبوري في بيان إن اللجنة المالية بادرت بعقد اجتماع مشترك جمعها مع محافظ البنك المركزي ومدير عام المصرف الصناعي ورئيس اتحاد الصناعات العراقية لبحث مبادرة البنك المركزي باقراض المصرف الصناعي بمبلغ ٢٠٠ مليار دينار، مبينا أن ذلك بناءا على حزمة الإصلاحات التي تبناها مجلس النواب.

وأوضح ان المصرف سيقوم بدوره في تخصيص قرض للصناعيين واصحاب الحرف والورش الصناعية الراغبين بالاقتراض و بمعدل ٥٠ مليون دينار وحسب الحاجة بضمان المعمل ان كانت الارض المقام عليها ملكا لصاحبه و بضمان كفيل واحد ان كان غير ذلك و باشر المصرف الصناعي بعقد جلسة طارئة لمجلس ادارته و عمم المبادرة على كل فروعه على ان تتولى تلك الفروع و بمعية الغرف الصناعية في المحافظات اطلاق ذلك القرض لمستحقيه و تشير المعلومات الاولية ان هذا القرض سيوفر ٣٠ الف فرصة عمل تقريبا.

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