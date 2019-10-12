المالية تزف بشرى سارة الى المواطنين بشأن توزيع قطع الأراضي

اعلنت وزارة المالية، عن مباشرة دوائر عقارات الدولة بأنجاز وتهيئة قطع الأراضي بهدف توزيعها للمواطنين ضمن البرنامج الحكومي .

وذكر بيان للوزارة اليوم السبت، ان "دائرة عقارات الدولة وضمن الخطة المعدة من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء باشرت بتهيئة العديد من قطع الأراضي ومنها حصر ٤٠٠٠ قطعة ارض جاهزة للتوزيع في محافظة البصرة كذلك ٨٥٠٠ قطعة في محافظة واسط وما يقارب ٢٣ الف دونم في محافظة الانبار وما يقارب ١٢٥٠ قطعة في محافظة ديالى وما يقارب ١٠ الاف دونم في منطقة الحسينية الزهور وابوغريب والتاجي واللطيفية والنهروان والعمل جار في انجاز وتهيئة جميع الاراضي الصالحة للتوزيع في جميع محافظاتنا".

وأشار البيان الى ان "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة جاهزة لايصال الخدمات لتلك الاراضي لتكون مخدومة وجاهزة للسكن وان جميع تلك الاجراءات هي ليست وليدة الساعة بل تم الشروع بها منذ تولينا مهام ادارة الدائرة ،اذ انجزت الدائرة بيع المئات من المجمعات السكنية الى شاغليها في جميع المحافظات كذلك سعت في اصدار قرار من مجلس الوزراء بصدد تقسيط اثمان تلك المجمعات على مدى ٣٥ سنة من اجل حل ازمة السكن".

واضاف البيان ان "الدائرة عملت على توفير وتوزيع قطع اراض للطواقم الجويه بحدود ١٤٠٠ قطعة ارض متميزة كما عملت الدائرة على تهيئة الاراضي المشيد عليها مشروع بسماية السكني ونقل ملكيتها بدون ثمن لغرض تقليل تكاليف بيع الشقق للمستفيدين اضافة الى تهيئة الاراضي للمشاريع السكنية الاستثمارية والتي تنفذ من قبل دائرة الاسكان وبدون بدل والعمل جار ومستمر بصدد تهيئة الاراضي لغرض توزيعها على الشهداء من القوات الامنية والحشد الشعبي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ١٦٨".

واكدت الوزارة ان "جميع تلك الاجراءات هي ليست وليدة الساعة بل هي قبل احداث المظاهرات الاخيرة ومنذ مطلع عام ٢٠١٨ والان تم انضاج تلك الاعمال على ارض الواقع".