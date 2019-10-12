الصفحة الاقتصادية

العراق يستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة


اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، أن العراق سيستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة.

وقال لعيبي في بيان إن "العراق سيستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة في محافظة البصرة الفيحاء مطلع شهر كانون الاول من السنة الحالية".

وأضاف أن الاستضافة "ستتم بحضور وزراء النقل (العراق ،الاردن ، مصر) بناءً على مقترح قُدم اثناء مشاركة العراق بالاجتماعات الجارية حاليآ في عمان".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة
وزير النقل يدعو من الاردن لتنفيذ اتفاقات عبد المهدي والرزاز بالشأن الاقتصادي
المالية توضح حقيقة إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات
الغضبان: توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي
ارتفاع النفط إثر انفجار في ناقلة إيرانية قبالة جدة
أمين عام أوبك: قرارات قوية قبل 2020
أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية
النفط تعلن عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر اب
الليرة التركية تهوي بسبب تصريحات أردوغان
النقل تعلن حصولها على شهادة "الآيزو" بإصدارها الخامس.. (وثيقة)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك