العراق يستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، أن العراق سيستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة.

وقال لعيبي في بيان إن "العراق سيستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة في محافظة البصرة الفيحاء مطلع شهر كانون الاول من السنة الحالية".

وأضاف أن الاستضافة "ستتم بحضور وزراء النقل (العراق ،الاردن ، مصر) بناءً على مقترح قُدم اثناء مشاركة العراق بالاجتماعات الجارية حاليآ في عمان".