وزير النقل يدعو من الاردن لتنفيذ اتفاقات عبد المهدي والرزاز بالشأن الاقتصادي

أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، على مواكبة التطور العالمي في مجال النقل باستخدام الحاويات مع اعتماد الانظمة الذكية بمختلف القطاعات، فيما دعا لتنفيذ الاتفاقات التي توصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز في شباط الماضي لاسيما في الجانب الاقتصادي.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير النقل عبد الله لعيبي حضر، اليوم السبت، المؤتمر الوطني الرابع الذي نظمته وزارة النقل الاردنية، تحت عنوان (تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل)، برعاية وزير النقل الاردني انمار الخصاونه وحضور وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير وسفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل".

وأضافت الوزارة، أن " زيارة وزير النقل لن تستغرق اكثر من 24 ساعة عمل لانشغال وزارة النقل بتطبيق خطة نقل الزياره المليونية والاشراف المباشر على تفويج الوافدين من داخل وخارج العراق الى مدينة كربلاء المقدسة".

ونفلت الوزارة عن لعيبي تأكيده، خلال كلمة له بالمؤتمر على اهمية مواكبة التطور العالمية في مجال النقل باستخدام الحاويات مع اعتماد الانظمة الذكية بمختلف القطاعات وما يرافقه من تطوير للبنى المعلوماتية لتسهيل العمل في الموانئ العربية كافة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل مشاريع النقل."