الصفحة الاقتصادية

أمين عام أوبك: قرارات قوية قبل 2020


قال الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو اليوم، إن المنظمة وحلفاءها المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط سيتخذون قرارات "قوية" خلال اجتماع في ديسمبر كانون الاول لضمان استقرار السوق في 2020.

وقال باركيندو للصحفيين: "سيتخذ المؤتمر قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام لعام 2020".

وردا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط، قال الأمين العام لـ"أوبك"، إن "جميع الخيارات مفتوحة".

وعلى صعيد متصل، قالت السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، إن إنتاجها النفطي في سبتمبر الماضي انخفض بواقع 660 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستواه في أغسطس الماضي ليصل إلى 9.13 مليون برميل يوميا، وذلك في أعقاب هجوم على منشأتي نفط بالمملكة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمين عام أوبك: قرارات قوية قبل 2020
أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية
النفط تعلن عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر اب
الليرة التركية تهوي بسبب تصريحات أردوغان
النقل تعلن حصولها على شهادة "الآيزو" بإصدارها الخامس.. (وثيقة)
وزير النقل: الحكومة تسعى لإقامة مشاريع مهمة للنهوض بالواقع الخدمي في كربلاء
النفط : تعيين 200 من خريجي كليات الهندسة في مصفى كربلاء
مصرف إيراني يفتتح 7 فروع له في العراق
البنك المركزي يوجّه المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال
الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا غربي البلاد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك