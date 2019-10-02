النفط تعلن عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر اب

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر اب الماضي.

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي ان "انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر اب بلغ 3176 مقمق باليوم"، مبينة ان "المحروق بلغ 1725 مقمق باليوم".

وأضافت الوزارة ان "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 408 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 121 مقمق باليوم، 2768 مقمق باليوم والمحروق 1604 مقمق باليوم".

وبينت الإحصائية ان "انتاج الغاز الجاف بلغ 1260 مقمق يوميا، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 5456 طن يوميا".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.