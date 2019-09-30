الصفحة الاقتصادية

النفط : تعيين 200 من خريجي كليات الهندسة في مصفى كربلاء


اعلنت الدائرة الادارية في  وزارة النفط، الاثنين، عن حصول موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان لتعيين ٢٠٠ من خريجي كليات الهندسة بمختلف الاختصاصات في شركة مصافي الوسط / مصفى كربلاء المقدسة.

وطالبت الدائرة الادارية المقبولين في التعيين مراجعة شركة مصافي الوسط خلال فترة ٣٠ ثلاثون يوما من تاريخ صدور أمر التعيين لغرض إكمال اجراءات التعيين وبخلافه يسقط الحق بالتعيين.

واشارت الوزارة خلال بيان ، الى قبول الاعتراضات خلال فترة(٥) خمسة أيام من تاريخ امر التعيين في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩

يذكر ان امر التعيين جاء استنادا إلى تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2019، هذا وقد  خضع المتقدمين الى المقابلة والامتحان التحريري.

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