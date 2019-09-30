مصرف إيراني يفتتح 7 فروع له في العراق

اعلن رئيس جمعية المصارف الخاصة الإيرانية، الاثنين، بأن بنكا إيرانيا خاصا استصدر التراخيص اللازمة لافتتاح 7 فروع له في العراق، وذلك في إطار سياسة تهدف لدعم الصادرات الإيرانية إلى العراق.

وذكرت وكالة فارس نقلا عن رئيس المصارف کوروش برویزیان في كلمة بـ"منتدى تمويل الصادرات إلى السوق العراقية" أن "البنك الإيراني استصدر التراخيص اللازمة لافتتاح 7 فروع، حيث تم افتتاح فرعين، برأس مال قدره 50 مليون دولار لكل واحد".

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن اسم المصرف، وأكد، أن "الجمعية على استعداد لتشكيل كونسورتيوم لتمويل المشاريع التصديرية، مثل الخدمات الفنية والهندسية للعراق".