المشاركة في الانتخابات العراقية ضرورة: لحماية البلد (القوي الأمين)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى عن القوي الأمين "قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" ﴿القصص 26﴾ يإطلاق الاستيجار يفيد أن المراد استخدامه لمطلق حوائجه التي تستدعي من يقوم مقامه وإن كانت العهدة باقتضاء المقام رعي الغنم. وقوله: "إن خير من استأجرت" إلخ، في مقام التعليل لقوله: "استأجره" وهومن وضع السبب موضع المسبب والتقدير استأجره لأنه قوي أمين وخير من استأجرت هو القوي الأمين. وفي حكمها بأنه قوي أمين دلالة على أنها شاهدت من نحو عمله في سقي الأغنام ما استدلت به على قوته وكذا من ظهور عفته في تكليمهما وسقي أغنامهما ثم في صحبته لها عند ما انطلق إلى شعيب حتى أتاه ما استدلت به على أمانته. ومن هنا يظهر أن هذه القائلة: "يا أبت استأجره" إلخ، هي التي جاءته وأخبرته بدعوة أبيها له كما وردت به روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام وذهب إليه جمع من المفسرين.

جاء في الموسوعة الحرة عن الانتخابات البرلمانية العراقية 2025: طريقة حساب المقاعد: ستحتسب المقاعد وفقًا لطريقة سانت ليغو المعدلة، حيث ستقسم الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على (1.7 ثم 3 ثم 5 ثم 7.. إلخ.. ) وبعدها يعاد ترتيب الأرقام من الأعلى إلى الأدنى وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية وحيث سيحصل الحزب على عدد مقاعد مساوي لعدد النواتج التي حصل عليها عند ترتيب الأرقام. ويحصل المرشحين الفائزين بأعلى الأصوات ضمن الكيان الانتخابي على مقاعد ذلك الكيان بإسلوب القائمة المفتوحة. المشاركة المحتملة: أعلنت مفوضية الانتخابات أنه حتى 5 مايو 2025 هناك 331 حزبًا مسجلاً، و70 حزبًا قيد التسجيل وقد سجلت المفوضية خلال فترة فتح باب تسجيل التحالفات تكوين نحو 70 تحالفًا انتخابيًا. القوى الشيعة: أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه سيقود تحالفًا كبيرًا باسم (ائتلاف الإعمار والتنمية) يضم تيار الفراتين بزعامته وحركة عطاء بزعامة فالح الفياض وجند الإمام بزعامة الوزير أحمد الأسدي وإبداع كربلاء بزعامة محافظها نصيف الخطابي، وائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، وتجمع أجيال بزعامة محمد الصيهود، وتحالف حلول بزعامة محمد صاحب الدراجي.

أما عصائب أهل الحق التابعة للشيخ قيس الخزعلي فقد تدخل الانتخابات بقائمة منفردة تحت اسم (صادقون) بقيادة الوزير نعيم العبودي. ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي وتحالف الأساس بقيادة المندلاوي سيدخلون بقوائم منفردة والمجلس الأعلى بقيادة الشيخ همام حمودي، أما تيار الحكمة بقيادة الحكيم والنصر بقيادة العبادي فسيدخلون الانتخابات بتحالف واحد باسم (تحالف قوى الدولة الوطنية) كما في الانتخابات السابقة.

القوى السنية: أشارت تقارير إعلامية أن الحلبوسي سيدخل الانتخابات منفردًا بحزبه تقدم، أما تحالف عزم فلم يحسم أمره، فيما أكد حزب السيادة بزعامة الخنجر إنه يسعى لتكوين تحالف سني كبير ولن يدخل الانتخابات منفردًا.

القوى الكردية: بالرغم من بوادر إحياء التحالف الكردستاني بين الحزبين الكرديين التقليديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والذي قد ينتج عنه دخولهما بقائمة واحدة. إلا إنهما قررا الدخول بقوائم منفردة في النهاية. القوى العابرة للطائفية: أعلن عدنان الزرفي وعدد من القوى المدنية والتشرينية تشكيل تحالف جامع تحت اسم (تحالف البديل) والذي يتكون من الوفاء العراقية والحزب الشيوعي وحزب البيت بزعامة حسين الغرابي الوطني وحزب الاستقلال بزعامة سجاد سالم وعدد من الأحزاب المدنية الصغيرة.

القوى المسيحية: أعلنت قوى سياسية مسيحية تكوين تحالف موحد باسم (التحالف المسيحي) و الذي يضم كلًّا من المجلس القومي الكلداني، وحركة تجمع السريان، والاتحاد الديمقراطي الكلداني، والجمعية الأرمنية، والرابطة الكلدانية العالمية، وتيار شلاما، والهيئة الإداريّة لطائفة الأرمن الأرثوذكس. يقف التحالف في مقابل حركة بابليون التي تحتكر تمثيل المكون المسيحي، ويتزعمها ريان الكلداني، القيادي في الحشد الشعبي والمقرب من أطراف موالية لإيران، والمُدرج في لائحة العقوبات الأميركية بتهم الفساد وانتهاكات حقوق الانسان.

قائمة الأحزاب والتحالفات: التالي قائمة الأحزاب والتحالفات التي أعلنت مشاركتها حتى أيار/ مايو 2025: الحزب أو التحالف الزعيم المكونات المقاعد السابقة المشاركة السابقة ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني الأحزاب 52 جديد ولكن مكوناته شاركت سابقًا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأحزاب 33 شارك سابقًا ولكن بمكونات مختلفة حزب تقدم محمد الحلبوسي منفرد 39 شارك سابقًا الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني منفرد 34 شارك سابقًا الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني منفرد 16 شارك سابقًا منظمة بدر هادي العامري منفرد 12 شارك سابقًا ضمن ائتلاف الفتح صادقون قيس الخزعلي منفرد 9 شارك سابقًا ضمن ائتلاف الفتح تحالف الحسم الوطني ثابت العباسي الأحزاب 2 شارك سابقًا تحالف أبشر يا عراق همام حمودي الأحزاب 3 شارك سابقًا ضمن ائتلاف الفتح تحالف البديل عدنان الزرفي الأحزاب 4 جديد تحالف خدمات شبل الزيدي الأحزاب 13 جديد، ولكن مكوناته شاركت سابقًا تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم الأحزاب 10 شارك سابقًا تحالف السيادة - تشريع خميس الخنجر الأحزاب 20~ شارك سابقًا بمكونات مختلفة الجدول الزمني التاريخ الحدث ملاحظات 15 نيسان/أبريل إلى 22 أيار/مايو تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة اكتملت المرحلة 25 أيار/ مايو إلى 26 حزيران/يونيو استلام قوائم المرشحين اكتملت المرحلة 15 نيسان/أبريل إلى 1 تموز/يوليو استلام الشكاوى والاعتراضات اكتملت المرحلة 1 تموز/ يوليو إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر تسجيل وكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين والاعلاميين يُنفَّذ. 9 آب/ أغسطس إجراء قرعة اختيار التسلسلات اكتملت المرحلة. 9 تشرين الأول/أكتوبر. إلى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر بداية ونهاية الحملات الدعائية للمرشحين. 9 تشرين الثاني/ نوفمبر يوم التصويت الخاص. 11 تشرين الثاني/ نوفمبر يوم التصويت العام. 12 تشرين الثاني/ نوفمبر إعلان النتائج الأولية.

جاء في صحيفة الوفد عن التأثير علي الناخب أليست شهادة زور للدكتور عادل عامر: الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية البرلمان: فالمرشح لنيل العضوية والقيام بتمثيل الأمة في البرلمان، يتطلب أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط: الشرط الأول: ألا تكون نيته التنافس على مناصب الدنيا، أو الحصول على مكسب من مكاسبها الزائلة فهذه آفة الآفات أن يتقدم لمصالحه الخاصة، وأن يضحك على الناس ويخدعهم بأنه يريد أن يحقق مصالحهم، والحقيقة أنه يسعى وراء مصالحه الشخصية، وربما ينفق في سبيل ذلك كثيرا من الأموال، يعمل على استرداد أضعاف أضعاف هذه الأموال من خلال تحقيق مصالحه الشخصية. يجب أن تكون نية المرشح: أن يدخل لتقديم الخير للأمة، وعدم التنافس على مناصب الدنيا، بل ابتغاء وجه الله، وقياما بحق هذا الوطن ونفع هؤلاء الناس. أما الشرط الثاني: فعليه ألا ينافس من هو أكفأ منه، وأجدر لهذا الموقع، فإذا علم أن أحد المرشحين أكفأ منه وأجدر وأقدر على القيام بهذا الأمر فإن عليه ألا يقدم نفسه في مواجهته. الشرط الثالث: كذلك من الشروط: أن تتوفر فيه القدرة على القيام بحق هذا العمل، وأداء واجباته وتبعاته من الإصلاح والمتابعة، وما تقتضيه النيابة عن الأمة في تحقيق مصالحها، ورفع الظلم والضرر عنها، مثلما ذكر الله تبارك وتعالى على لسان بنت الرجل الصالح، عن سيدنا موسى "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" (القصص 26). ومثلما ذكر الله على لسان سيدنا يوسف u حين تقدم لولاية الشؤون المالية: "اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" (يوسف 55). أما أن يتقدم أي إنسان وليست لديه القدرة على القيام بهذا الأمر فهذا أمر يجعل طلبه غير مشروع. ولهذا فإن الذين يستحقون أن يتقدموا للترشيح، هم أصحاب الكفاية العلمية والأخلاقيةـ الذين لهم قواعد جماهيرية في البلاد المختلفة التي يمثلونها، والذين لهم امتدادات من إخوانهم وأحبائهم، يرفعون إليهم مظلوميات الأمة، ويرفعون إليهم واقع الأمة، ويرفعون إليهم حاجات الأمة، ويساعدونهم على تحقيق مصالح الأمة. المرشح الذي يتقدم لا يجب أن يكون مرشحا منقطعا ليست له قواعد جماهيرية في مختلفة أرجاء الدائرة التي يمثلها بل يجب أن يكون هذا المرشح له قواعده في مختلف أرجاء الدائرة من إخوان صادقين ناصحين، ينقلون له نبض الجماهير، وأحاسيس الأمة، ينقلون إليهم مشاكلها ويساعدونه على أن يقف على واقع الأمر، وينقلون إلى الناس كذلك ما يتقدم به وما يقدمه، هذا ما يجب أن يتوفر فيمن يتقدم للترشيح نيابة عن الأمة. آداب الدعاية الانتخابية: وعليه حينما يقوم بالدعاية أن يتمتع بمجموعة من الآداب: الأدب الأول: مهم جدا ألا ينشغل في مرحلة الدعاية عن واجباته الشرعية وطاعته لله، المرشح الذي ينشغل بالدعاية عن الصلاة، وينشغل بالدعاية عن طاعة الله أحرى أن ينشغل بعد الدعاية عن الأمة التي وكلته، المرشح الذي لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يراقبه أحرى إذا كان لا يخاف من الله، ولا يراقب الله، أحرى ألا يراقب الذين انتخبوا وألا يسعى في مصالحهم بعد ذلك. الأدب الثاني: التحلي بالخلق الإسلامي الرفيع بين الناس وأن يكون مهذبا في عباراته مؤدبا في ألفاظه جيدا في سلوكه. الأدب الثالث: يجب عليه ألا يتكلف المبالغ الطائلة في حملته الانتخابية حتى لا يقع في الإسراف الذي جاء النهى عنه شرعا: "وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الأنعام 141). الأدب الرابع: ألا يذكر أحد منافسيه بالسوء وألا يفتري على الناس كذبا وبهتانا: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ" (الصف 7).