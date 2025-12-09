المقالات

تواضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

109 2025-12-09

صباح الرسام

ذهبت لزيارة احد الاقرباء للاطمئنان على صحته وتطرقنا لعدة مواضيع وتحدثنا بالشأن السياسي واكيد يتم التأسف على حرمان العراق من افضل وانزه رئيس وزراء بتاريخ العراق وكيف حاربته امريكا والفاسدين لانه اراد وضع العراق بمكانه الذي يستحقه بوجود الامكانات الكبيرة .

ولانني كنت اكثر تفاعلا بالحديث واتكلم بالادلة والبراهين ، فسألني أحد الجالسين ويدعى ابو منتظر النصيراوي ، هل تعرف عادل عبد المهدي ؟ كان يظن لي ارتباط سياسي او وظيفي به ، فقلت له لا بل انا كاتب وصحفي ومتابع للشأن السياسي ، فقال لي أمانة وذمة برقبتك اريدك تذكر للناس كيف التقينا بالسيد عادل عبد المهدي عندما كان رئيس الوزراء .

وقال نحن لجنة من وزارة الشباب والرياضة وهي لجنة اثبات الحياة للرياضيين الرواد ، وبما ان الدكتور عادل عبد المهدي كان لاعب المنتخب الوطني لكرة الماء فهو مشمول بالراتب الذي خصصته وزارة الشباب والرياضة للاعبين القدامي الذين مثلوا المنتخبات الوطنية .

ذهبنا الى رئاسة الوزراء للقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكي نسجله ضمن المستفيدين ، وعندما وصلنا ودخلنا سألنا عنه ، قالوا رئيس الوزراء حاليا في الاجتماع ، فقال زميلي باللجنة واسمه حسن الربيعي الاجتماع يطول نريد نكمل عملنا نحن متعبين ، فذهب احد الحماية يبلغ رئيس الوزراء ، وانا كنت مستغرب من كلام زميلي فقلت له كيف تتكلم بهذه الطريقة وقلت له سوف يطردوننا ويهينوننا ، وانا الوم بزميلي فتفاجئا برئيس الوزراء يسلم علينا ترك الاجتماع وجاءنا مرحبا ومعتذرا وقال آسف اذا اخرناكم وزاحمناكم وانا بخدمتكم ، فقلنا له ناسف على ازعاجكم ، فقال استريحوا اجلسوا فجلسنا وقال تفضلوا انا بخدمتكم فقلت جئنا لانك لاعب منتخب سابق من الرواد وانت مشمول بقرار الوزارة بتخصيص راتب كونك من اللاعبين القدامي ، فبارك بالخطوة وملأ الاستمارة بيده وقال انا متنازل عن الراتب ووقع لنا على التنازل ، ثم طلبنا منه التقاط صورة تذكارية فوافق برحابة صدر وقال حاضر بخدمتكم والتقطنا الصورة معه وسلمنا عليه وذهبنا مندهشين ، طول الطريق نتحدث عن بساطته وتواضعه وكلامه معنا .

ثم نتسائل بيننا لو كان رئيس وزراء غيره وياتي مدير عام او موظف يطلب مقابلته هل يستطيع ان يصل اليه ؟ وهل يستطيع موظف بسيط ان يقول يجب ان يأتي نريد اكمال عملنا ؟ اكيد يضربونه ويشتمونه وحتى يعتقلونه ، ويضيف ابو منتظر النصيراوي حتى بعض اللاعبين المشمولين بالقرار كنا نعاني كثيرا عندما نريد اكمال استمارتهم ، منهم من يرسل ممثل عنه او يتعبنا بالمواعيد ونحن نريد نكمل له استمارته لمصلحته وفيهم متكبرين ، انتهى .

هذا اللقاء واكيد هناك الكثير من اللقاءات لا نعلم بها تكشف مدى بساطة وتواضع السيد عادل عبد المهدي الذي برهن للجميع انه اكبر من المنصب بكثير ، ولو لا محاربة امريكا والفاسدين له لكنا بحال افضل مما نتصور .

وكما قال الشاعر

ملئى السنابل تنحني بتواضع

والفارغات رؤوسهن شوامخ

وهذا البيت من الشعر ينطبق على تواضع الدكتور عادل عبد المهدي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما يخدش الثقافة
الخيار للإنتصار.. وأن تغافله الإطار..!
هل تنفذ الكتل السياسية أهم برامجها الانتخابية في عملية تشكيل الحكومة ؟ .. وهذا يعتبر أول الغيث
تواضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
المتاجرة بقضية بفلسطين عند العرب..!
ترشيح ترامب لجائزة نوبل للاجرام
افتخر بعراقيتي رغم الجراح
تحول استراتيجي قد يعيد رسم خارطة النفوذ في الشرق الأوسط
ماذا بعد رفض المرجعية العليا التدخل في اختيار رئيس الوزراء ؟
عصر الانبطاح ام عصر ابستين ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك