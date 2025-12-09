تواضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

صباح الرسام

ذهبت لزيارة احد الاقرباء للاطمئنان على صحته وتطرقنا لعدة مواضيع وتحدثنا بالشأن السياسي واكيد يتم التأسف على حرمان العراق من افضل وانزه رئيس وزراء بتاريخ العراق وكيف حاربته امريكا والفاسدين لانه اراد وضع العراق بمكانه الذي يستحقه بوجود الامكانات الكبيرة .

ولانني كنت اكثر تفاعلا بالحديث واتكلم بالادلة والبراهين ، فسألني أحد الجالسين ويدعى ابو منتظر النصيراوي ، هل تعرف عادل عبد المهدي ؟ كان يظن لي ارتباط سياسي او وظيفي به ، فقلت له لا بل انا كاتب وصحفي ومتابع للشأن السياسي ، فقال لي أمانة وذمة برقبتك اريدك تذكر للناس كيف التقينا بالسيد عادل عبد المهدي عندما كان رئيس الوزراء .

وقال نحن لجنة من وزارة الشباب والرياضة وهي لجنة اثبات الحياة للرياضيين الرواد ، وبما ان الدكتور عادل عبد المهدي كان لاعب المنتخب الوطني لكرة الماء فهو مشمول بالراتب الذي خصصته وزارة الشباب والرياضة للاعبين القدامي الذين مثلوا المنتخبات الوطنية .

ذهبنا الى رئاسة الوزراء للقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكي نسجله ضمن المستفيدين ، وعندما وصلنا ودخلنا سألنا عنه ، قالوا رئيس الوزراء حاليا في الاجتماع ، فقال زميلي باللجنة واسمه حسن الربيعي الاجتماع يطول نريد نكمل عملنا نحن متعبين ، فذهب احد الحماية يبلغ رئيس الوزراء ، وانا كنت مستغرب من كلام زميلي فقلت له كيف تتكلم بهذه الطريقة وقلت له سوف يطردوننا ويهينوننا ، وانا الوم بزميلي فتفاجئا برئيس الوزراء يسلم علينا ترك الاجتماع وجاءنا مرحبا ومعتذرا وقال آسف اذا اخرناكم وزاحمناكم وانا بخدمتكم ، فقلنا له ناسف على ازعاجكم ، فقال استريحوا اجلسوا فجلسنا وقال تفضلوا انا بخدمتكم فقلت جئنا لانك لاعب منتخب سابق من الرواد وانت مشمول بقرار الوزارة بتخصيص راتب كونك من اللاعبين القدامي ، فبارك بالخطوة وملأ الاستمارة بيده وقال انا متنازل عن الراتب ووقع لنا على التنازل ، ثم طلبنا منه التقاط صورة تذكارية فوافق برحابة صدر وقال حاضر بخدمتكم والتقطنا الصورة معه وسلمنا عليه وذهبنا مندهشين ، طول الطريق نتحدث عن بساطته وتواضعه وكلامه معنا .

ثم نتسائل بيننا لو كان رئيس وزراء غيره وياتي مدير عام او موظف يطلب مقابلته هل يستطيع ان يصل اليه ؟ وهل يستطيع موظف بسيط ان يقول يجب ان يأتي نريد اكمال عملنا ؟ اكيد يضربونه ويشتمونه وحتى يعتقلونه ، ويضيف ابو منتظر النصيراوي حتى بعض اللاعبين المشمولين بالقرار كنا نعاني كثيرا عندما نريد اكمال استمارتهم ، منهم من يرسل ممثل عنه او يتعبنا بالمواعيد ونحن نريد نكمل له استمارته لمصلحته وفيهم متكبرين ، انتهى .

هذا اللقاء واكيد هناك الكثير من اللقاءات لا نعلم بها تكشف مدى بساطة وتواضع السيد عادل عبد المهدي الذي برهن للجميع انه اكبر من المنصب بكثير ، ولو لا محاربة امريكا والفاسدين له لكنا بحال افضل مما نتصور .

وكما قال الشاعر

ملئى السنابل تنحني بتواضع

والفارغات رؤوسهن شوامخ

وهذا البيت من الشعر ينطبق على تواضع الدكتور عادل عبد المهدي