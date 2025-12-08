المقالات

ماذا بعد رفض المرجعية العليا التدخل في اختيار رئيس الوزراء ؟

124 2025-12-08

الدكتور رائد المالكي                   

اعتذرت المرجعية العليا قبل ايام لاحد الشخصيات النجفية المحترمة الذي استأذنها في نقل رسالة الاطار التنسيقي اليها ، تلك الرسالة التي تضمنت طلب قادة الاطار اخذ رأي المرجعية بشأن (9) تسعة اسماء رشحوها لمنصب رئاسة الوزراء.

وكان الاطار قد طلب من السيد عبد الهادي الحكيم نقل رسالته المشار لها الى المرجعية العليا، فابلغهم السيد عبد الهادي بانه يرى ضرورة اخذ رأي المرجعية في نقل رسالتهم المكتوبة والموقعة واحاطتها علما بمضمونها ابتداءا.

فاعتذرت المرجعية عن قبول نقل الرسالة، وتضمن اعتذارها ايضا رفضا لتدخلها في اختيار رئيس الوزراء وذكرت بعدم تدخلها في السابق بهذا الموضوع.

وبغض النظر عن ما يحمله هذا الرفض من رسائل ابرزها عدم  السماح باستغلال اسم المرجعية العليا في تشكيل حكومة تتولى الاحزاب رسم تفاصيلها بالاليات المعروفة وفي مقدمها المحاصصة وما يمكن ان ينتج عنها من فساد مضافا الى كون ذلك يتعارض مع منهج المرجعية العليا في التعامل مع القضايا السياسية وتدخلها فقط في احوال الضرورة.

فان هذا الرفض من شأنه برأينا ان يطيل امد الخلاف على ترشيح رئيس الوزراء كونه يصعب اكثر على الاطار التنسيقي حسم خياراته بين اسماء متعددة وربما يضاف لها اخرين.

لكن القدر المتيقن ان باب المساومة سيكون اوسع وان بعض المرشحين سيقدمون عروضا سخية لبعض القوى الطامحة في كسب المزيد من الغنائم مقابل الحصول على دعمهم، وربما يمتد ذلك للقوى الموجودة خارج الاطار مثل الكورد الذين اكدوا عدم اعطائهم اي موقف محدد لاي من المرشحين والاكتفاء بالاستماع لهم.

وقد تسمح الخلافات والمساومات لتدخل قوى خارجية اقليمية ودولية وهو امر يجب على الاطار التنسيقي الشيعي تجنبه والحذر منه، ولا نعلم هل هنالك قرار داخل الاطار يمنع على اعضائه نقل ملف اختيار رئيس الوزراء او الاستعانة بشأنه بقوى خارج دائرة ( المنتظم الشيعي) داخليا وخارجيا.

وعودا على بدء فان موقف المرجعية العليا برفضها التدخل في اختيار رئيس الوزراء ينطوي على حكمة كبيرة اعتدناها في كل مواقف المرجعية وهو ينسجم تماما مع موقفها من المشاركة في الانتخابات الاخيرة، فالمرجعية احتكمت الى قناعة الشعب في ذلك بصرف النظر عن النتائج كجزء من منهجها في تربية الامة وتنمية وعيها وقدرتها على النهوض حتى لو تعرضت لبعض الاخفاقات في مسيرها الطويل.

وهذا الموقف ذاته ربما تريده المرجعية ان يكون مع الطبقة السياسية والنخبة المتصدية للسياسة فعليها ان تتحمل المسؤولية في اختيار القيادات الحكومية الادارية والوظيفية للدولة، بعد ان وضعت لها في وقت سابق خارطة طريق تضمنت فيما تضمنته التوصية بخمسة امور مهمة تضمنها بيان المرجعية المؤرخ في (١ جمادي الاولى ١٤٤٦ ه ، الموافق ٤ / ١١/ ٢٠٢٤ م ) وهي :

١-اعداد خطط علمية وعملية لادارة الدولة اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم المسؤولية .

٢- منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها.

٣- تحكيم سلطة القانون.

٤- حصر السلاح بيد الدولة.

٥- مكافحة الفساد على جميع المستويات.

لذا اقول للاطار التنسيقي وقياداته، اذا اردتم فعلا ارضاء المرجعية العليا والشعب باختيار رئيس الوزراء ، فحسبكم بمن تتوافر فيه القدرة على تحقيق هذه الامور والمتطلبات الخمس، ومن تشهد له سيرته بذلك ولم يعرف عنه المشاركة في الفساد والسكوت عليه وفي خرق القوانين والسماح بالتدخلات الخارجية وتقديم التنازلات.

هذا ان اردتم فيما قصدتكم برسالتكم رضا المرجعية ورضا الشعب العراقي ، وستسألون عما تفعلون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا بعد رفض المرجعية العليا التدخل في اختيار رئيس الوزراء ؟
عصر الانبطاح ام عصر ابستين ؟
إرهاصات الزوال.. قراءة استشرافية في مستقبل دولة الاحتلال..!
العرب وبعض العراقيين والدين التركي؟!
الاتجاه المشاكس
وزارة الخارجية للأغلبية حصرا
اسباب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع العراقي
تحذير إلى من يهمه أمن واستقرار العراق بخصوص فتنة السفارة الجديدة المسماة بالغرفة الزجاجية…
السنوات الثلاث بعهد رئيس الوزراء الحالي من الناحية المالية فقط
السعودية تحت مطرقة نوزيك وسؤال موجّه إلى الحكومات العراقية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك