تحول استراتيجي قد يعيد رسم خارطة النفوذ في الشرق الأوسط


يبدو إن الكيان الصهيوني لم يتعض من حرب الـ (12) يوم، في تصريح له يوم أمس: "نستعد لإندلاع حرب مفاجئة، ويجب أن نكون على أهبة الإستعداد في كل الجبهات".

الدمار الذي طال "تل أبيب" ولحق باقي مدن الكيان فاق الخيال، رغم فرض إجراءات مشددة منعت وسائل الأعلام نقل حجم ذلك الدمار .

الأدميرال الإيراني علي رضا تنكسيري قابل تصريح الكيان برد حازم: "صاروخ الكروز الجديد لدينا دقيق للغاية، ولأول مرة اختبرنا صاروخاً يتجاوز مداه مساحة الخليج في مناورة الاقتدار، واختبرنا صواريخ بالستية بدقة عالية ضد أهداف تحت سطح المياه وفوقها وكذلك في الجو" .

ملفات المخابرات الغربية والعربية التي دونت في تقاريرها على مدى عقود، إن "إسر١ئيل قوة لايمكن قهرها في المنطقة"، تبين إنها غير دقيقة من خلال ما كشفته حرب الـ (12) يوم، رغم الدعم العسكري الأميركي المباشر، وإصطفاف دول العالم الى جانبها بما فيها دول عربية .

ويوضح مؤشر "Global Firepower" لعام 2025 "أن المواجهة العسكرية بين إير١ن وإسر١ئيل تتجاوز الحسابات الإقليمية، وتمثل صراعًا بين فلسفتين مختلفتين، الأولى تركز على الكثرة والانتشار عبر المحيط، والثانية تراهن على التفوق النوعي والتقني والدعم الغربي"، إلا ان الاولى أضافت الى المؤشر تطورا تكنولوجيا أذهل العالم خلال حرب الـ (12) يوم .

ومع تصاعد التهديدات والتوترات، تبقى المنطقة على حافة تحول استراتيجي قد يعيد رسم خارطة النفوذ في الشرق الأوسط لعقود قادمة .

تحول استراتيجي قد يعيد رسم خارطة النفوذ في الشرق الأوسط
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
