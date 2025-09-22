المقالات

على بركة الله الاسرة التعليمية تستقبل 12 مليون طالب بعامها الدراسي الجديد ؟

33 2025-09-22

منذ الصباح الباكر دقت الاجراس لاستقبال العام الدراسي الجديد وفتحت المدارس والمعاهد والجامعات والمؤوسسات التعليمية أبوابها لاستقبال 12 مليون طالب وطالبة وبرعم وبرعمة يذانا ببدءا العام الدراسي الجديد وعلى بركة الله اصطفت هذه الجموع في ساحات المدارس وعلى اللحان وانغام النشيد الوطني ورفع علم العراق وقراءة سورة الفاتحة على روح الشهداء معلنة اليوم الأول ببدءا الدراسة .

وشهدت بعض المدارس والمؤوسسات التعليمية حضور رئيس الوزراء ووزير التربية ورؤوساء بعض الأحزاب والكتل السياسية مراسيم بدء العام الدراسي الجديد في بغداد والمحافظات وهو عرفان وتكريم لما يقدمه المعلم والمدرس ودوره في نشر العلم والمعرفة وتقديم المادة الدراسية بابسط صورها وبناء المجتمع في النهضة الجديدة والتنمية وإلاعمار وانجاح العملية التربوية والتعليمية والتركيز على الدراسة والاستماع للأستاذ والاهتمام بالمنهج الدراسي للاحتفاء بهم وتكريمهم عند تفوقهم نهاية العام الدراسي .

ان الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وحملة الاعمار والبناء في البلد ساعدت وخلال العامين الماضين على تزايد اعداد الملتحقين الى المدارس وتناقض وتراجع عدد المتغيبين عنها بإلاضافة الى فتح وبناء العديد من المدارس والمعاهد واختفاء او تقليل الدوام المزدوج في بعض المدارس وتوفير المناهج الجديد واستكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية واحتياجات الطلبة وسد الشواغر بالملاكات التعليمية وتفعيل دور الاشراف التربوي كلها ساعدت على توفير الأجواء المناسبة للعام الدراسي الجديد .

ان التحاق 12 مليون طالب وطالبة الى الدراسة شيء مفرح وجميل ويبعث رسائل إيجابية لهذا البلد الجريح الذي عانى اهله من تكالب الأعداء وحملات البربرية من دواعش العصر لجعل العراق يعيش في ظلام وبؤس وفقر وجهالة وامية ولكن العراق الذي يحمل ارث خمسة الاف سنة من التقدم والحضارة والعمران رغم جراحه فانه ينهض بابناءه لمواصلة التقدم والازدهار والتعلم والبناء .

فهنيئا للعراق وابناءه وهم يدخلون عامهم الدراسي الجديد ويرسمون مستقبل العراق فمنهم المهندس والطبيب والفني والميكانيكي والعالم والصحفي والعامل والمزارع كل واحد يكمل الاخر ويرسم لوحه فنية اسمها العراق الجديد ولايلتفت لمن يعيش في خنادق الظلام ويتصيد في الخفاء ويقف ضد عجلة البناء والتقدم قالمسيرة تسير بهمة الرجال والمخلصون من أبناء هذا الوطن وعلى بركة الله يعمر العراق .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على بركة الله الاسرة التعليمية تستقبل 12 مليون طالب بعامها الدراسي الجديد ؟
صوت المرجعية الدينية يناديك ...
حصراً الى الغوغائيين والشروگية والعتاگة …
💫تطورات الاحداث السياسية والعلاماتية💫
متى يتوقف العرب عن شراء الوهم؟
صراع المنابر مدخلية الخنجر وصمت الوقف..!
منظمة الامم المتحدة منظمة ارهابية
سوريا ومآلات الساحل قبل نهاية العام الحالي، ما هو مصير «أحمد الشرع»؟!
مملكة المسيح.. حائرون يبحثون عن اجوبة..!
الإعتداء على قطر ونتائج القمم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك