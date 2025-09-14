الى قطر ... كونوا مع اليمن وسترد دعما لكم

لنفترض ان الكيان الصهيوني وافق على شروط حماس واطلق سراح من يريد من الاسرى الفلسطينيين ورفع الحصار وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وتسليم كل المعابر الى حماس وعدم المطالبة بانهاء حماس او عدم سلطتها على غزة واستلم الكيان الصهيوني اسراه ، وبعد ذلك قام بنسف الاتفاق واقتحم جيشه غزة واغلق المعابر وقصف الاطفال ونسف العمارات السكنية وما تبقى من اطلال للمستشفيات ، واعتقال من اطلق سراحهم او قصفهم في بيوتهم ، فماذا سيكون رد المجتمع الدولي ؟

العالم الجبان سيكتفي بالتنديد وما شابه ذلك ، فهل سيكون الرد الدولي غير ذلك ؟ اليس هذا هو واقع المجتمع الدولي الرذيل ؟ الا يعتبر المعتبرون من قصف الدوحة ؟ ليس الغاية قصف قادة حماس اطلاقا ، وان كان ذلك حسب ما اذاع واشاع انه استهدف الوفد المفاوض فهل هذا يعني ان الكيان يعول على المفاوضات ؟ بل لا يعني ان رفضت حماس او وافقت ؟ الم يسيق لحماس وافقت على التعديلات الصهيونية على بنود وقف اطلاق النار وتراجع الكيان وسحق كلمته بنعله لان مستوى كلمة النتن وحكومته دون النعال .

كما وقيل انه حاول قصف اسطول الصمود وان كان هذا الاسطول هو مجرد فقاعة اعلامية ، لكن المهم ان الكيان لا يعترف باي حكومة في العالم بما فيها حكومة الاقزام في البيت الابيض والعيال في الشقة رقم (10) في شارع دوانينج ستريت .

قصف الدوحة ليقول لها ولكل دول التطبيع انكم بلا كرامة ، الغبي من يتابع تصريحات البيت الابيض او ردود افعال العرب او تقارير وسائل الاعلام عن ما حدث وحتى هذيان المحللين مع الاعتذار للجميع ، هل اعتاد العالم على مهزلة تصريح مستحدث ان الكيان وامريكا تقصف وتقول نحن اعلمنا الجهة المقصوفة قبل القصف او يصرح اقزام البيت الابيض انهم على علم .

اليوم من لا يحترم سلاحه لا يحترمه السلاح وليستقبل الرصاص والقذائف والصواريخ ، كل الخضوع والذلة الذي قدمته حكومات التطبيع نتيجته الاعتداء الصهيوني .

الكيان اعتدى على سوريا ، واعتدى على ايران ، اعتدى على الدوحة واعتدى على اليمن ، والاختلاف بين هذه الاعتداءات ان اليمن وايران دول ذات سيادة وكرامة وردت على الكيان بحيث من يتناقل جرائم الكيان على ايران واليمن يضع في حساباته الرد وكذلك ان هذه الدول ذات كرامة وسيادة ، وعندما يتناقلون الاعتداء على الدوحة وسوريا كيف يتابع الاعلام هذا بل حتى المتلقي فانه ينظر باستهزاء لهذه الدول التي استقبلت اهانات الكيان بدون رد وهيهات لها ان ترد ، بالمناسبة اقول لقطر لا تزعلون عليّ ، القاعدة الامريكية في العديد اليس وجودها لحمايتكم ؟

احد اسباب الاستهتار الصهيوامريكي وبالتوافق فيما بينهما هو لردع من نظر الى قمة شنغهاي باحترام او يفكر بالانضمام الى كتلة شنغهاي .

من يوقف الاستهتار الامريكي الصهيوني ؟ انها دول الخليج فقط ، كيف ؟ الاعلان عن ايقاف التعامل بالدولار سيكون قيمة الدولار اقل من ورقة التنظيف في المرافق الصحية ، وسبق ان كان كذلك ايام كيسنجر وبفضل السعودية حفظوا ماء وجه الدولار . ولو اعلن حكام الخليج عن هذه الخطوة فما هي خسائرهم ؟ ارصدتهم في البنوك الامريكية ، لكنهم يصونون كرامتهم ويلقنون الكيان الامريكي والصهيوني درسا لم ولن ينسوه ، لكن قد يكون هنالك مستمسكات فديوية على الحكام لا يردون فضحهم .

قوة الكيان تكمن في ان مطبعة الدولار تعود لهم هذه اولا والشركات العملاقة تعود للصهاينة ، وبرج التجارة العالمي بادارة الكيان الصهيوني وصندوق النقد الدولي بادار المرابي الكيان الصهيوني ، فهل يستطيع من يفكر بكرامته مقاطعة كل تلك الاذرع الارهابية للكيان ؟ نعم والدليل اليمن ، ايران ، فنزويلا ، كوريا الشمالية ،و كوبا ، لكن المشكلة بالعروش .

مهزلة خارج السرب وفي نفس الوقت اقتراح للادارة الامريكية هو اعلان ترامب تغيير اسم وزارة الدفاع الى وزارة الحرب على اساس اشارة لمن يقف ضد الامريكان وان كان ترامب قد غفل ان العالم يرى ان وزارة الدفاع هي وزارة الارهاب فالافضل ان تعلن انها وزارة الارهاب ولا احد سيعارضك في العالم .

اخيرا اقول لقطر اطلبوا من اليمن ان يرد بالنيابة عنكم وسيرد