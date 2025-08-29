وهل ابقت لبنان شيئا مخفياً ؟



عند الفقهاء قاعدة تسمى ( قياس الاولوية ) كما في قوله تعالى ( فلا تقلْ لهما أفاً) بمعنى التأفف اتجاه الوالدين حرام وهذا يعني اللطم والشتم بحق الوالدين حرام قطعا ان لم يكن من الكبائر. هذا المدخل للحديث عن ما صدر عن توم باراك اتجاه الصحفيين اللبنانيين بان تصرفهم حيواني ، صدر عنه هذا الكلام امام الملأ والراي العام وعلنا ، هنا ياتي قياس الاولوية اذا كان علنا هذا منطقه ، فكيف هو منطقه عند الاجتماعات السرية مع الحكومة اللبنانية؟ فهل تستبعدون ان ينادي احدهم بابن العاهرة ، او اخرس ، او خنزير ؟، في المنطق والعقل هل تستبعدون ذلك ؟ ودليل اخر ان الحيوان باراك تجاوز على الصحفيين وخرجت الحكومة اللبنانية تعتذر بالنيابة عنه من الصحفيين وكأن لسان حالها يريد ان يقول لو تعلمون كيف يخاطبنا في الاجتماعات السرية !!!!. هنالك مشهد كان ضروريا ان يكون ضمن المؤتمر الصحفي لباراك وهو مشهد منتظر الزيدي مع بوش . السيناتور لينسي جراهام الذي صرح تصريحات لا تصدر حتى من احمق وحقير ولكن ما صدر عن المرافقة له عندما يسالها احد الصحفيين بماذا التزمت الصهيونية من شروط وقف اطلاق النار؟ ، قالت اعتذر لا علاقة لي بهذا السؤال ، قال نريد ان نعلم قالت انا لست مسؤولة عن شروط وقف اطلاق النار .ولكم ان تتصوروا الى أي درجة وصل الاستهتار الامريكي اعتقد ما صدر عن الحيوان باراك هو شيء ذكي لانه استبق الصحفيين قبل ان يسالوه عن اعتداءات الصهيونية وتصريحات النتن فماذا يجيب ؟ نعود لايقونة تسليم سلاح حزب الله كما هو مطلب الحكومة المبجلة ، والعالم برمته يعلم ان الكيان الصهيوني لا يلتزم بوعوده وعهوده وهذه صفة ملازمة لهم عبر التاريخ وبسبب ذلك جعلهم الله قردة وخنازير ، واليوم يعود التاريخ ولنا شواهد في عدم التزامه بالاتفاقات مع فلسطين ومع لبنان والتي كان من شروط وقف اطلاق النار ايقاف العمليات العسكرية بمختلف صنوفها والكيان لم يلتزم . تعالوا لنعمل سيناريو لفلم خرافي اخر ونقول ان الكيان التزم بوقف اطلاق النار وانسحب عن كافة اراضي لبنان بما فيها مزارع شبعا ، يقابله ان حزب الله يسلم سلاحه ، هنا تسليم السلام يعني التزاما بشرط صهيوني ، وهذا هو العار بعينه ، فلماذا يسلم سلاحه وهنالك منظمة ارهابية اسمها الكيان الصهيوني على ارض فلسطين فمن يضمن ان لا يقوموا بهجوم ؟ ما علاقة امريكا بالشان اللبناني ؟ لماذا لا ترفض الحكومة وساطتهم ؟ هذا الطلب هو ايضا ضمن الافلام الخرافية . اعود لتاثير السعودية على لبنان ، ما هي الورقة التي بيد السعودية ؟ الدعم المالي والاقتصادي للبنان ام تمويل الاعمال الارهابية في لبنان كما سبق وان حصل في مخيم النهر البارد وهو اعظم انتصار للجيش اللبناني على الارهابيين وهل تعلمون ان احد الذين اعتقلهم الجيش هو من ارحام بندر بن سلطان ، واعطت السعودية مليار دولار للجيش اللبناني حسب ما قيل في وقتها وان سعد الحريري استلمها ان صحة هذه الرشوة المالية لتسليم الارهابي وعدم الاعلان عنه ، لكن اعتقال الارهابي فهي صحيحة 100% . فان كان التمويل المالي فالعراق وايران يستطيعان مساعدة لبنان ، وان كان ذراعهم الارهابي فهنالك رجال اضافة الى حزب الله في ايران والعراق يتمكنون من سحقهم كما يسحقون الصراصر باحذيتهم والمعارك خير دليل على ذلك . بقيت مشكلة سوريا الجولاني فهؤلاء هم الوجه الاخر لارهاب قطر وتركيا وانهم ان تمكنوا من سوريا بسبب رشاوى قطر للخونة من الضباط السوريين مع الفشل الذريع لبشار الاسد في ادارة سوريا وهذا لا يمكن له ان يتحقق في لبنان ففي لبنان رجال يتمثلون بالجيش اللبناني وبالمقاومة وحتى الشعب اللبناني بكل اطيافه باستثناء جعجع وجنبلاط ونواف . لماذا اكتب عن شان يعتقد البعض لا علاقة لي به وعلي ان التفت للعراق وما يحدث فيه ؟ اقول ان سايكس بيكو لا يمكن له ان يفرق العرب عموما والمسلمين خصوصا ، ونحن في العراق نعاني كما تعانون وان كانت جراحنا اقل بحكم الاكثرية الشيعية لكن هذا لا يعني انا بمأمن من غوائل الصهيوامريكية فهل انسحاب امريكا لوجه الله ولا يعقبه اعمال ارهابية ؟ كل شيء في حسابات رجال العراق الجيش والحشد وان شاء الله نتمكن منهم . قال رسول الله (ص) : (المؤمن لِلْمؤْمن كالبُنْيان يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضا، ثُمَّ شَبّك بين أَصابعه) المؤمن يعني كل انسان مؤمن ولم يذكر القومية، المؤمن عراقي لبناني ايراني خليجي سوري اردني مصري افريقي كلهم سواء