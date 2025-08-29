المقالات

اسرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك حين تحدث عن الأسد، وماذا أجاب الأسد..!

51 2025-08-29

رغم عدم محبتي لحافظ الأسد، لكنني تربيت بين رجال دولة، كانت الكلمة عندهم تستوقفهم، وكان الموقف ـ حتى إن صدر عن صديق أو عدو ـ يجعلهم يضربون كفًّا بكف، ليس نكرانًا بل اعترافًا، بأن هذا العدو أو ذاك الصديق قد سبقهم في لحظة تاريخية مفصلية. أما اليوم، فكل شيء تغيّر. غالبية القيادات، حتى الرسمية منها، لا تقف عند كلمة ولا تلتزم بوعد. كأن كل شيء أصبح صبيانيًا، قزمًا صغيرًا، يتقزّم وينكمش ويتضاءل حتى حدّ العدم. إنه زمن التفاهة. زمن تُقصف فيه سوريا وتُحتل وتُقسَّم، بينما بعض الذين وصلوا إلى حكمها بغفلة من الزمن ينتظرون على أعتاب الإسرائيلي، لا للبحث في “سلام الشجعان”، بل لبيع كل شيء في سوريا، مقابل ثمن بقائهم في سلطةٍ قائمة على أنقاض مستقبل وطن كان قلب العروبة النابض. بعد الفظائع والجرائم في الساحل السوري، وبعد الوحشية والقتل والحرق والسلب في السويداء، وبعد التهديد الدائم للحدود البقاعية من قبل مرتزقة مجرمين: ألبان، وشيشان، وزعران قوقازيين… حقيقة قبل زمن التفاهة العربية كانت هناك شخصيات “لها وزنها” تصل الى الحكم بانقلابات عسكرية او خطابات نارية تلهب القلوب والحناجر من اجل فلسطين، اما اليوم ان يحكم سوريا مجموعة وصلت الى حكم سوريا بالدرجات النارية حاملين معهم احقادهم التاريخية وتكفيرهم للعقل والذكاء الاصطناعي، فانني أجد أن هذا الكلام الذي أنشره اليوم هو للتاريخ. في مقابلة تلفزيونية بعد توقيع اتفاقية شرم الشيخ بين رابين وعرفات، يتحدث الرئيس مبارك عن القمة، ويجيب عن سؤالٍ حول رابين، عندما أعلن الأخير أنه يريد السلام مع حافظ الأسد. يقول الرئيس مبارك بالصوت والصورة، وللعلم لا يوجد اي تقارب بين مبارك والاسد. “كان رابين بيجيلي كتير هنا جدًا، وكان في علاقة شخصية بيني وبينه، يعني في ود، لأنه كان صادق في كل كلمة بيقولها. القضية الفلسطينية كانت دائمًا حاضرة. كانوا بيجتمعوا لحد أربعة الصبح، وبيرجعوا تاني يوم الساعة تسعة الصبح يكملوا، وينتهوا أربعة صباح تاني يوم. في أحد لقاءاته معي هنا، قال لي: يا مستر برزيدنت، أنا عاوز أنهي حياتي بأن أوقع سلام مع سوريا ومع الأردن. فقلت له: هقولك حاجة… الأردن تقدر تتفاهم مع الملك حسين، أنتم تعرفوا بعض كويس، مش مشكلة. أما سوريا… فالرئيس حافظ الأسد مش ممكن يوافق إنك تاخد مليمتر واحد من الجولان، ده مستحيل يقبل. فرد عليّ: أنا سأعطيه كل الأرض اللي احتلت عام 67، ولن آخذ سنتيمتر واحد.” وصل الكلام إلى الرئيس حافظ الأسد، فألقى خطبته الشهيرة قائلاً: “ونقول نريد أولاً فلسطين، أولاً فلسطين، وثانيًا الجولان. ولا أقول هذا لأجامل أحدًا، أو لأني أظن في نفسي أن مترًا من الأرض في فلسطين أقرب إليّ أو أعز من متر من الأرض في الجولان، فكلا المترين أرض عربية متساويان تمامًا. ولكن لأؤكد لإسرائيل أولاً، وللولايات المتحدة الأمريكية ثانيًا، ولعملائهما الصغار في المنطقة ثالثًا، أنه لا سلام إلا السلام الحقيقي العادل، الذي يعيد إلينا الأرض والعزة والكبرياء.”
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وهل ابقت لبنان شيئا مخفياً ؟
اسرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك حين تحدث عن الأسد، وماذا أجاب الأسد..!
يا غاسل العار عن جبين أُمة المليار، رسالة إلى قائد الزحف الخامنئي العظيم.
فشل سيمنس وGE في العراق: فساد وسياسة وأزمة استثمارية.. بالمختصر..!
تزوير تجنيس السوريين لاسباب انتخابية ام لمآرب اخرى؟!
انتحار بان . على القضاء محاسبة الكاذبين
قانون التصويت على السفراء: ظلم للشعب أم مكافأة للأحزاب ؟
لماذا امريكا تكره الشعوب التي تحب اوطانها؟
رسالة إلى سماحة الشيخ جلال الدين الصغير دامت بركاته.
الحق مع ال سعود
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك