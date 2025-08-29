المقالات

رسالة إلى سماحة الشيخ جلال الدين الصغير دامت بركاته.

92 2025-08-29

فاعلم أبيتَ اللعن، أنْ مازالوا ينعقون وينبحون وأنّ لهيب سياطك قد أوجع ظهورهم، وسهام كنانتك قد أصابتهم في مقتل، 

أنت تؤرقهم  فيخشونك، ويهابونك، يرون فيك رُعبهم، خوفهم  يحاولون أن يشوشوا عليك، يوقفوا زحفك …  غوثاً يحاولون…ولكن دون جدوى

فأنت كما أنت صعب المراس صلدٌ جلدٌ ثابتٌ راسخٌ رسوخ العقيدة الحقة التي تحملها بين جنبيك في طريق ذات الشوكة.

الطريق الذي يعشقه الشهداء والمجاهدون والاحرار ورافضو الحيف والضيم اينما كان ووجد.  ذلك الطريق الوعر الذي يُحيي أمة في كل خطوة عليه ويستنقذها من براثن الشيطان.

اعتدنا منك أن لاندافع عنك كلما هاجموك. بل وقد قيّدتنا بذلك ولم تُجز لنا وذمّمت على كل محبّيك بعدم الرد على مايصدر من الرعاع وسقط المتاع. أولئك الذين يترصدون منك كل شاردة وواردة، واعتادوا خاسئين لَيّ عُنُق الحقيقة وتزييفها  ليجتزئوا بعضاً من حديثك  ويسوقوا مايحتاجون منه بإيحاءت شيطانية إعلامية، فيخدعوا بها الامة الملعونة، وهم بذلك قد فقدوا شرف الخصومة، في قبالة أخلاق الفرسان التي عودتنا عليها في مواجهتهم.

جلال الدين الصغير

كنت ومازلت خطًّا ونهجًا ورايةً لطالما لوت أعناق ألوية الباطل التي كانت ومازالت للشيطان عونًا وللمؤمنين حرضًا راية ترعب قضّ عسكرهم المتهالك.

 سلم لمن سالمكم أبا ميثم

كنا ومازلنا وسنبقى كذلك فسر راشداً مُشرّقاً شئت أو مُغرّبا فنحن معك ولن نترك ساحك ودُم لنا أخاً وراية في طريق  التمهيد والانتظار. ولعمرُك لن يضر السحاب  نباح الكلاب.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
