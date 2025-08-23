المقالات

سحب السلاح من المقاومة طلب الحمقى


 

العالم اليوم تجرد من كل الشعارات والعناوين والأغلفة التي تغلف بها لعشرات السنين وأظهر وجهه الحقيقي البشع ونواياه الخبيثة ، العالم اليوم ليس فيه قوانين او مواثيق أو معاهدات بل تسيطر عليه القوة وتدير أموره وفقاً لمصالحها ومن يقف أمام هذه المصالح يقتل اشر قتلة حتى وإن كان في وسط قاعة الأمم المتحدة او مكاتب حقوق ألإنسان والإعلام سوف يكون جاهزاً لطرح الأسباب الملفقة على الشعوب ، وهذه غزة المثال الاقوى على وحشية النظام العالمي هذا النظام الذي يتباكى على بطة دهستها سيارة في الطريق ويصرخ بحقوق الحيوانات وغيرها من القصص التي يتغنى بها بفخر ؟؟؟؟ فهذه غزة قد قتل فيها كل شيء من طفل وشيخ وامرأة وشاب وشابة وينقل بصورة حيّةَ قتلهم بأبشع الطرق والإجرام بل تم تجويعهم ومنع الماء والطعام عنهم ، ولم تسعفهم أو تحميهم منظمة أو قوانين او معاهدات او اتفاقيات كلها ضربت عرض الحائط ، والقوى المتوحشة تصرح علناً والجميع قد سمعها وشاهدها بالصوت والصورة بأن أحلامهم إنشاء دولة إسرائيل الكبرى التي تضم لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وجزء من مصر والسعودية والعراق ، ويأتي الأحمق يريد سحب السلاح من المقاومة تحت ذريعة السلام والأمان كفانا حروب ودمار ؟؟؟؟ نتنياهو يقول أريد أحتلك لأنك من ضمن أراضي إسرائيل الكبرى وهو يقول أريد التطبيع والعلاقات الدوبلماسية اي سذاجة وأي جهل وأي خنوع وخوف ، يريد سحب السلاح من الأبطال وهو لا يمتلك جيش عنده سلاح ولا يستطيع تسليح هذا الجيش ؟؟؟؟ ولم يعطى ضمان على اي شيء ؟؟؟؟؟ ، علماً سحب السلاح من المقاومة ستتأثر به جميع الدول العربية والإسلامية لأن هذا السلاح هو اقوى سلاح استراتيجي لجميع هذه الدول وهو الوحيد الذي يستطيع الدفاع عنها بكل شجاعة وبسالة ، لأن كل الدول العربية والإسلامية صحيح عندها جيوش ولكن قياداتها تأخذ أوامرها من القوى المتوحشة ولا تستطيع تحريك جندي إلا بالأذن من تلك القوى ، وإن أرادت القتال والدفاع عن أراضيها فلا تمتلك قوة وإيمان وخبرة كما تمتلكها قوى المقاومة ، فجميع من طبل وصرح ودعم على سحب السلاح من المقاومة او الحشد فسوف يندم إذا كان عنده ضمير يؤنبه ولكن لا يفيد الندم عندما يصبح تحت أنياب ومخالب الوحوش ، ومن لم يكن عنده ضمير يؤنبه فسوف يندم لأنه سيخسر كل شي ولا يحصل على ما وعِدً به لأنها النتيجة الحتمية للخونة والعملاء ، لأن العالم اليوم عالم الأقوياء وليس هناك مكان للضعفاء ومن لا يرى هذه الصورة الواضحة وضوح الشمس في كبد السماء عند ظهيرة الصيف الحار فهو أحمق ولا يمكن إتباعه لحمقه ومن يعطي صورة غير صورة وحشية العالم فهو كذاب ومن يميل عن الحق فهو فاجر وقد حذرنا أمير المؤمنين عليه السلام من مصاحبة الأحمق والكذاب والفاجر حيث قال يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب .

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
