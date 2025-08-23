السلام وامريكا لا يجتمعان

امسك القلم لاكتب عن ما يشغل الراي العام في المنطقة او حتى العالم ، فهل ما يشغل العالم حدث واحد ، حدثان ، بل كم هائل من الاحداث والقاسم المشترك بينها كلها نفاق وكذب واجرام ، واي خبر يعتقد من يتوهم فيه بصيص امل فهو ساذج ولا يعلم ما يجري حوله .

اضحك على نفسي لو اهدرت وقتي لاتابع لقاء بوتين وترامب ، قد امر مرور الكرام على تصريحات بوتين فقط اما الاخر فلا اتابعه اطلاقا ، ولا اعلم ماذا جرى لانها اكذوبة او صفقات ، وشاءت الصدفة ان يقع امام عيني صورة جلوس اقزام اوربا امام (خيال الماتة ) باللهجة المصرية أي الدمية التي يضعها الفلاح ليرهب العصافير ، بطريقة مهينة لا يجلسها حتى من بلا كرامة

اتابع اخبار لبنان وحقيقة لا اعلم كيف افكر بل حكومة لبنان كيف تفكر؟! ، وعجبا على من يخرج ليحلل الموقف ، الكيان الصهيوني يشن الغارات ويحتل الاراضي وينصب النقاط ، ويامر نواف بنزع سلاح الشرف ويمتثل لهم ، كيف يفكر هذا الرجل ؟ هذا لا يفكر هذا حاقد . الان قرات خبرا ان الكيان يحتل كفركلا اللبنانية في الجنوب ، طبعا سبق وان منع أي لبناني من العودة لبلدته او بناء بيته ، ماذا تقول لنفسك يا جوزيف عون وانت ترى ذلك وانت من قسمت على حفظ تراب لبنان ؟!!!.

وياتي المجرم نتن ياهو ليتحدث عن احتلال غزة متذرعا بذرائع خلال سنتين فشل فشلا ذريعا ولم يحققها، والعالم الاغبر لا يعلم عن ماذا يدين النتن ؟ عن قتل الاطفال جياع ؟ عن الحصار الظالم ؟ عن الابادة ؟ عن مهزلة التفاوض مع حماس التي يدعي انه يريد ان ينهيها ؟

اما مسالة التفاوض بين امريكا وايران فماذا يقول الامريكي للايراني ، اسمع ايها الايراني لا اريد ان تكون قويا واريد منع البرنامج النووي وايقاف تطوير الصواريخ ، فماذا يقول له الايراني اتوسل بك ان تسمح لنا بجزء من برنامجنا وتصنيع صواريخنا ؟ اليست هذه مهزلة ، كيف تفاوض ايران حكومة ارهابية تساند الحكومات الارهابية وتدعمها وتثبت عروشها وما اكثرهم بين المسلمين .

تذكرت هل امريكا ضد الشيعة فقط ؟ فمن خلال استهدافها وعدائها لايران واليمن والعراق ولبنان هم الشيعة وحماس طالما ساندتها ايران الشيعية وطالما وقف الشيعة مع بشار الاسد في مؤامرتهم الارهابية لاسقاطه اصبح الشيعة ضمن الاهداف المعادية للارهاب الامريكي .

لا ... امريكا لا تستهدف الشيعة..... بل تستهدف كل انسان وشعب تكون كلمته ملك ارادته ولا تخضع لاي تهديد مهما كان والدليل علاقة امريكا الارهابية بفنزويلا وما يصدر عنها من تصريحات حتى عصابات شوارع تكساس لا تصدر عنها .

الصهيونية تحارب كل انسان حر وكم من قائد وحر فلسطيني تم تصفيته وبكل خباثة وانتهاك حرمات واخرهم الشهيد اسماعيل هنية السني .

انهم يعشقون كل ارهابي وخير دليل غير النتن هو الجولاني الذي بالامس خصص البيت الابيض جائزة مالية لالقاء القبض عليه ، وحتى تعلمون خبث امريكا الم يكن الجولاني في سجون العراق لاقترافه اكثر من عملية ارهابية في العراق فلماذا لم يتم محاسبته واقل حكم الاعدام ، الان اصبح رئيس دولة وضعت على المشرحة الصهيونية وبين النتن السكينة ليقطعها كيف ما يريد .

ماذا جرى لهذا العالم الذي كان يدعي انه المتحضر ونحن العالم الثالث فاين هي الحضارة والعولمة والتعددية والديمقراطية والحرية واحترام الراي الاخر .

لو لم تكن هنالك امريكا سيعيش العالم بسلام .