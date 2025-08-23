المقالات

قلعة الصمود التي يراد هدمها !

108 2025-08-23

خالد القيسي

الحشد قوة العراق ورمحه

الحشد الذراع الذي لا ينكسر

 

فرسان الارض وروابيها ومرتفعاتها ووديانها التي اينعت خضرتها من سيل دماء العزة والشرف ، حملة راية شهداء الدفاع عن تراب العراق وعرضه وسماءه ،فكانت ثمرة عطاءه الفردي والشعبي في وجدان أمة شمس لا تغيب ،هنا تفيق الارادات المحلية المريضة من العناية المركزة المصابة بمرض طائفي عضال لا تنزع الرداء عنه لتطلق سهامها لنزع سلاح الحشد مؤيدة ومتوافقة مع مواقف اسرائيل و( أمريكا التي ترفض اقرارقانون الحشد وتعتبره تعزيز لنفوذ ايران في العراق ) وهو تدخل فاضح في شؤون العراق السياسية والداخلية ، وبدعم من عربان الخليج وعلى رأسهم الكويت القضاء السليب كدويلة صنعتها بريطانيا ، وانهاؤه ( الحشد ) كمؤسسة عسكرية حكومية ، وهو من صد تقدم داعش السريع في المناطق السنية وخاصة البعض المتعاونة معه ، والتي لا تؤمن بدفاعه الحقيقي وقدراته الكبيرة للدفاع عن البلد وحفظ اعراض نسائهم وشيوخهم واطفالهم وبيوتهم من ان تدنس بعامل الحقد الطائفي ، وبقت ناس محافظاتهم متفرجة بل قدموا تسهيلات ، بناتهم هدية جهاد النكاح للشيشالي والافغاني وغيرهم من الاغراب والاعراب ، واصطف بعض شبابهم وأبنائهم مقاتلين في صفوف الارهاب والدواعش وشيوخ قبائلهم وقفوا قولا وتأييدا وسندا ، وما ينطبق عليهم سوى القول المأثور( اتق شر من أحسنت اليه ) . ان من يريد حل الحشد هو تفريط بالقوة الرديفة للقوات المسلحة والشرطة واطفاء نور التضحية العظيمة التي قدمت دماء زكية طاهرة سالت على ارض الانبار والموصل وتكريت .

من المؤسف والمؤلم ان يقف بعض نواب سنه وكرد وتوافه شيعة مع الباطل والمماطلة في تعطيل اقرار قانون الحشد والتصويت عليه رغم قراءته الاولى والثانية ، وهذا مما يمهد للقوى المحلية الحاقدة ان يتطابق فعلها مع رغبات اسرائيل في تحجيم القوى الفاعلة التي تمثل ارادة العراقيين الممانعة لتحقيق احلام الصهاينة في السيطرة على الشرق الاوسط بالتمدد والتوسع الفعلي والاستيطان.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
