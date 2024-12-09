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صور لمستقبل سورية والمنطقة مابعد الاسد..!

24 2024-12-09

●الصورة الأولى

قتال مابين جبهة النصرة وبين قسد والفصائل الأخرى على المغانم والمكاسب او لغرض الثارات وتصفية الحسابات وبسط النفوذ تثير الرعب وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم يصار بعدها الى فرض الامن بدعوى محاربة الإرهاب كما عودنا الشيطان الاكبر _ امريكا_ على مثل هكذا سيناريوهات لا ينجوا مشعلي تلك الفتنة منها خصوصا تركيا من شرورها وعواقبها

●الصورة الثانية

احتكاك صلب لاطراف دولية داخل سوريا أشبه مايكون بمعركة عالمية مصغرة سرعان ما تنتقل الى اوربا

● الصورة الثالثة

يتم دعم هذا النظام التكفيري وبناء جيش عقائدي منحرف ومسلح

1_ يوجه ضد لبنان والعراق بادي ذي بدء

2_ هذا الجيش وبادارة قطرية وتركية وشراكة اسرائيلية يتحالف مع نظام طالبان الذي يدار من نفس الشركاء ويقوم بتهديد كل القوى المناهضة لامريكا

3_ يشجع كل القوى والشخصيات التكفيرية في المنطقة للعمل بطريقته مما يسبب انهيارات في كثير من الانظمة وعلى راسها السعودية التي سيسقط نظامها عند أول حدث دراماتيكي ربما بموت الملك الحالي ونشوب الخلافات بين العائلة المالكة •

4_ من اهداف هذا الجيش بعد العراق ستكون الجمهورية الاسلامية في ايران•

5_ يتنامى الضخ لدعم المد التكفيري وتسليح جيشه ليصيب الاردن ويتحرك نحو الخليج والسعودية

●الصورة الرابعة

تقسيم سوريا المناطقي او الاثني وايضا الاقتتال على موارد المياه والنفط والمنافذ والحدود…الخ

● الصورة الخامسة

بعد انهاك سوريا ونهب ثرواتها وبذريعة المحافظة على وحدة الاراضي السورية يصار الى علمنة سوريا من التكفيرين واعادة حزب البعث بمقاسات صهيوامريكية ويتناغم ذلك مع طموحات نفايات البعث القذر والشذاذ والمنحرفين في العراق•

اذا طبق هذا المشروع في نهاية المطاف فسوف تهدم كل الاضرحة ويتم إزالة المقدسات والمعالم الاسلامية في العراق وايران والسعودية يسبقها قتل كل الوجودات والاحزاب والشخصيات والمراجع الاسلامية سنية كانت او شيعية عربية او من قوميات اخرى المهم في المشروع ضرب الاسلام في الصميم ومحقه •

●ملاحظات ضمن السياق

1_ ربما تتداخل مراحل السيناريوهات بعضها مع البعض الآخر ويتم اختيار منها ماهو اقرب للواقع وأكثرها سرعة واقلها كلفة •

2_الاستكباروالصهيونية العالمية وجدا ضالتهما في المرتزقة و التنظيمات الإرهابية لتنفيذ مشاريعهما دون خسائر تذكر او مواجهة مباشرة وبعد ذلك يتم القضاء عليهما •

3_ الهدف الأساسي من ذلك يتمثل في القضاء على الاسلام وإنشاء اسرائيل الكبرى ونشر الديانة الابراهيمية

ويمكرون ويمكر الله

والله خير الماكرين

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