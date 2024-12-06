مسار الاحداث في سوريا..!

سوريا ليست السودان وهي ليست ليبيا وهي ليست اليمن حتى والنظام السوري ليس ككل الانظمة في المنطقة

هو النظام العلماني الوحيد الحليف بشكل كامل للمشروع الاسلامي المقاوم وسوريا هي الدولة العربية الرابطة بين ايران وحزب الله في مواجهة اسرائيل سوريا هي موطئ قدم الروس الوحيد لروسيا والاطلالة البحرية الوحيدة لها على البحر المتوسط روسيا من دون سوريا ليست دولة عظمى وحزب الله من دون سوريا أمر يصعب تصوره أما ايران من دون سوريا فانها أسد دون مخالب واليمن من دون سوريا مجرد مشاكس عنيد يمكن الانقضاض عليه في أية لحظة أما العراق فحدث ولا حرج قتل وتذبيح وتشريد

لذا لا يمكن توقع أن سقوط النظام في سوريا أمر هين سوريا ستستقطب الروس وكوريا الشمالية وحتى الصينيين فضلا عن ايران وكثير من الدول احداث سوريا ستجبر العراق على الحضور الفاعل في ميدانها.

نتنياهو بدأ بوضع اللمسات الاولى لستراتيجية ترامب بالتوافق بينهما نقل المعركة من اوكرانيا الى سوريا ومساومة الروس بعدها والحسم في سوريا سواء كان لحرب اوكرانيا ام لحرب سوريا او حتى للحرب على لبنان

انتظروا مفاجآت ميدانية وانتظروا احفاد سلمان المحمدي الذي ابتكر حفر الخندق انتظروا صولة ابناء علي ع قالع باب خيبر من أهل العراق وبقية الامصار انتظروا تفعيل مبدأ وحدة الساحات

والعاقبة للمتقين