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من غزة إلى لبنان وسر الانتصارات..!

42 2024-10-14

علي الزبيدي ||

منذ اكثر عشرة سنوات والمقاومة اللبنانية تنتصر وتدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي عسكريا ولوجستيا في ضرب الاحتلال الصهيوني وكلما عمدة المقاومة الفلسطينية بإرسال الصواريخ على العدو الصهيوني قام حزب الله بالدعم وبكل الإمكانيات المتاحة لديه بدعم المقاتلين الفلسطينيين وكان القائد الشهيد حسن نصر الله لم يغفل عن ذكر المقاومة الفلسطينية في جميع خطاباته المتلفزة وهو يشيد بحماس والجهاد الإسلامي وكما

اشاد قائد الثوره الاسلاميه سماحة آية الله العظمى الخامنئي الى الاوضاع الحالية للمنطقة بعد انتصارين كبيرين لجبهة المقاومة مضيفا القول: ان لبنان اليوم اصبح قلب منطقه الشرق الاوسط وان انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة تحقق بفعل انتصار المقاومه الاسلاميه في حرب الـ33 يوما في لبنان.

واعتبر سماحته لدى استقباله مساء الاربعاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري،

ان الضغوط الحالية على لبنان تعود لاهميته وقال: ان آفاق الاوضاع الحالية في المنطقة تشير الى فشل محاولات ومؤمرات جبهه امريکا والکيان الصهيوني وحماتهما.

واوضح قائد الثورة الاسلامية ان بالامكان التغلب على کافة مؤمرات الاعداء في ظل الاتكال على الباري تعالى والتمسک بالوحدة .

واکد سماحته ضرورة الحفاظ على اليقظة في الساحة مضيفا القول: انه رغم تغيير الاساليب لدى اميرکا الا ان الاهداف لم تشهد اي تغيير حيث تتم متابعة نفس الاهداف السابقة.

وفي هذا اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ايضا ، قدم رئيس مجلس النواب اللبناني شرحا عن اخر تطورات بلاده واعتبر الظروف الراهنة في المنطقة بانها متاثرة بحرب الـ33 يوما في لبنان وحرب الـ 22 يوما في غزة وقال: انه و بعد هزيمة الکيان الصهيوني في الساحة العسکرية، لا زالت الحرب مستمرة في الساحة السياسية.

واوضح نبيه بري ان اميرکا والکيان الصهيوني يحاولان من خلال منع اعمار غزة ان يجعلا الشعب الفلسطيني يسيء الظن بالحکومة الفلسطينية القانونية الا انهما لن يصلا الى اهدافهم في الختام يجب الاشارة إلى ان جميع الدلائل تشير إلى ان انتصارات المقاومة اصبحت قاب قوسين في غزة والجنوب اللبناني.

لم تحقق دويلة الكيان الصهيونى اي من اهدافه التي أعلنها امام العالم سوى تدمير منازل المدنين وقتل النساء والاطفال الأبرياء الذين لاحول لهم ولا قوة وبذلك خسر التأييد العالمي امام الشعوب وشاهنا المظاهرات في معظم دول العالم اكبر شاهد

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