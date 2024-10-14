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شتان مابين 1982 وبين 2024..!

59 2024-10-14

الكاتب والباحث والاكاديمي صلاح الاركوازي ||

هنالك مقولة عند العسكريين الا وهي ((إن عرفت الأرض قتلتها وإن لم تعرف الارض قتلتك)).

في عام 1982 حيث كان الغزو الاسرائيلي للبنان فخلال 3 ايام وصلت الدبابات الاسرائيلية الى مشارف بيروت الشرقية…

وألبوم وبعد ما يقارب الاسبوعين لم يستطع نفس العدو ان يتقدم كيلومترا واحدا على الرغم من كل الاسلحة والعناد والدعم الغربي والعربي اللامحدود

والسبب هو .. وجود فتية أمنوا بربهم انهم أحفاد حيدر والحسين والعباس انهم فرزند الامام الخميني العظيم الراحل قدس انهم فرزند الامام الخامنئي دامت توفيقاته …

انهم فتية وضعوا ارواحهم على اكفهم وفي سبيل الدين والمذهب والارض والعرض يسترخصون كل شيء.

نعم انهم فتية عاهدوا الله ورسوله بانه سيقدمون الغالي والرخيص من اجل الدفاع ومن اجل احقاق الحق والوقوف بوجه كل ظالم جبار معتد..

نعم انهم فتية الذين اذاقوا ويذيقون و سيذيقون بأذن الله هذا العدو وكل من يقف خلفه الويلات والخسائر ويلقنونه الدروس والعبر

دروسا في الشجاعة والاباء والاقدام والتي سوف تدرس في كل الجامعات والمعاهد العسكرية فهم يقفون بوجه إله حرب هي آخر ما توصل إليه العلم …

نعم العدو يحارب من الارض ومن الجو ومن البحر ومن تحت الارض لكن ابطالنا لهم بالمرصاد ويذيقونهم وبال عدوانهم ويردون كيدهم الى نحورهم فقد دخلوا عموديا وخرجوا افقيا وهاهي صيحاتهم وعويلهم تسمع من شدة ووجع ضربات ابطال المقاومة في محور المقاومة ….

نعم انهم فتية الميدان وفي الميدان سيكون ردهم وبأسهم فهم أولي بأس شديد .

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