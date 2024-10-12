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حزب الله أمة..و الأمم لا تموت..!

43 2024-10-12

رجاء اليمني ||

لمن يعتقد أن حزب الله مجرد حزب يمكن أن ينتهي بموت قائد أو تنظيم يمكن أن يفكك بمجرد استهداف القيادة ذلك منظور فيه قصور كبير أن لم نقول مجرد خيال خالي من الصحة والبراهين فحزب الله هم أمة و الأمم لا تموت

فنحن أن انتصار فيها فيجب أن ننتصر وإن استشهدنا منتصرين فنحن في مقام لايوجد فيه مجال للهزيمة ابدا لهذا انتم بقية الله في الأرض؛وجند السيد في الميدان ؛ وحماة الحمى في لبنان وفي كل الارض انتم بمابنى رضوان الله عليه وأسس

لستم وحدكم يارجال الله وجند الله ورسوله وعليه

لستم وحدكم يا فرسان القدس وطليعة التحرير

لستم وحدكم يا بأسا الله في نحور اليهود الصهاينه الاذله

لستم وحدكم يانور الله ووعده في زمن التراجع و الذله

الله معكم ونحن وبنادقنا معكم

انتم وتد في الأرض اقدامكم وما عرفناها منذ ولدت إلا اوتاد في الأرض

ارمو بابصاركم الأقصى وما عرفنا بصائركم إلا نافذة بنور الله آخذة بقوته وجباروته

وبعمر الأربعين وعامين من الجهاد والمقاومة وبرصيد انتصارات عظيمة من المواجهة 

صرتم كالانبياء في الظلمات تحملون النور

صرتم كحيدره بيوم خيبر في وجه بني صهيون

اليوم اعطيتم الرايه حزبا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه لبنان ويمناه كرار غير فرار يفتح الله على يديه وكل إخوانه في محور المقاومه

الثأر الثأر من زندكم اصلوا العدو عذاب نيرانكم

القدس القدس لم تخلفوه من الله أجل وكتاب وإنما هى جولة ليرى اليهود فيها من بأسكم ويفتح الله لنا طريق إلى جانبكم في الجولة الأخرى والوعد الآخر من النصر الناجز والله خير ناصر والله لايخلف المعيد والنصر محتوم فأنتم أمه و الأمم لاتموت

والعاقبة للمتقين

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