الإنهيار قادم وسريعا..!

كامل الكناني ||

بدأ الانهيار الصهيوني بثلاث مجالات

الاقتصادي حيث تجاوز عدد الشركات المفلسة اكثر من ستة واربعين الف شركة وحصار اليمن وتوقف الموانيء يزيد العبء

ثانيا الهجرة المعاكسة واستمرار هروب المستوطنين (١٠٠/٨١ منهم اعلنواانهم لن يعودوا لاماكنهم بعد القصف الذي تعرضت له مستوطناتهم.

ثالثا تآكل قدرة الردع ووصول الصواريخ اللبنانية والفلسطينية الى تل ابيب وحيفا+ صواريخ الجمهورية المباركة واليمن السعيد

رابعا الاستعصاء السياسي حيث فشلت جرائم الصهاينة واغتيالاتها وتدمير القطاع وجنوب لبنان وتهديم المدارس والمستشفيات وقتل المسعفين في تحقيق اي هدف اعلن النتن انه سيحققه!!

الخبراء توقعوا شهر واحد لانهيار النتن او انتحاره او اقدام البهود على اغتياله للحفاظ على ما تبقى من خسرائيل

قولوا يا الله