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العراق الى اين ؟!!

115 2024-10-12

احمد الاعرجي

 

العراق يواجه تحديات متعددة في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة، الاقتصاد، والأمن.

بعد عقود من الصراع، يسعى العراق إلى تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات قوية وما يزال يقدم ما لم يقدمه احد بالاعوام السابقة من خدمات لتطمين المجتمع وهي خدمات اساسية بالاصالة، لا منة من الحكومة على المجتمع العراقي .

1. الاستقرار السياسي: يسعى العراق إلى تحقيق توافق سياسي بين مختلف الفئات العرقية والدينية. هناك جهود لتحسين الحكم وتعزيز الديمقراطية، لكن التحديات مستمرة بسبب الانقسامات السياسية.

2. الأمن: بالرغم من الانتصارات العسكرية ضد تنظيم داعش وغيرهم من التنظيمات الداخلي والخارجي بثوب داعش، لا يزال التهديد الأمني قائمًا، سواء من الجماعات الإرهابية أو من النزاعات الداخلية. هناك حاجة لتعزيز القوات الأمنية وبناء الثقة بين المجتمع والسلطات لان القادم صعب ومعقد.

3. الاقتصاد: يعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار. هناك حاجة لتنويع الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات غير النفطية.

4. المجتمع: يواجه العراق قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، والفساد، وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، رقم ما يزال كلا الجانبين وغيرهم من الجوانب الاساسية يحتاج الى قوة ودعم ودراسة استراتيجية للنهوض بمستوى يليق بالعراق وشعبة المضحي .

المستقبل يعتمد على كيفية تعامل العراق مع هذه التحديات، ومدى قدرته على تحقيق توافق داخلي والاستفادة من الموارد المتاحة.

اما مايحدث اليوم من فوضى وصراع دولي واقليمي حول محور محدد وسفك دماء فلا نجعل هذا الامر يأخر مسيرة العراق من التقدم لان هذا حال العراق منذ الاف السنين فلابد مثل هكذا صدمات نصحى ونتكاتف ونتحد لان عدونا واحد يريد ان يفكك فكرنا ومسيرتنا.

لذا هيهات من ذلك؛ مرجعيتنا موجودة،  وقائدنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف موجود وفاعل،  ونبقى سائرين حتى الشهادة .

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