الرسائل الايرانية … والقائد الخامنئي …!!

احمد الاعرجي

لابد ان نلاحظ محتوى ماجرى اليوم من رسائل ايرانية مهمة......

‏اليوم بعثت الجمهوريه الاسلاميه بعدة رسائل مهمه وواضحه الى الكيان الصهيوني الغاشم اهمها

‏1/ الرساله الاولى

‏وهي حضور الامام الخامنئي واقامة صلاة الجمعه في طهران وبمكان مكشوف للاسرائيليين

‏وقد اعلن عن الزمان والمكان مسبقاً

‏وهذا يعني تحد واضح لاسرائيل

‏ان القياده الايرانيه هي في الميدان و دون تردد وخوف

‏2/ الرساله الثانيه

‏هذا الحضور المليوني الشعبي والجماهيري والذي بعلم مدى خطورة الموقف وممكن في اي لحظه ان يحدث سوءاً لاسامح الله

‏وقد حضروا دون تردد او خوف

‏وهذا يعني الالتفاف الواضح للجماهير حول قيادتها

‏3/ الرساله الثالثه

‏حضور القيادات والوزراء والمسؤولين الى المكان وهذا يعني ان القياده باكملها في الساحه دون المبالاة بما يحدث

‏4/ الرساله الرابعه

‏غياب قادة الحرس الثوري وقادة الطيران

‏عن الحضور وهذا يعني ان غرفة العمليات جاهزه ومستعده للرد في ااي لحظه

‏ان حدث طارئ لاسامح الله

‏5/ الرساله الخامسه

‏زيارة وزير الخارجيه الى بيروت وفي خضم الاحداث واعنف المواقف

‏وهذا تحد واضح الى اسرائيل وحضور للدبلوماسيه الايرانيه وتواجدها بالساحه

‏دون غياب

‏6/ الرساله السادسه

‏زيارة رئيس الجمهوريه الى دولة قطر

‏وهذا يدل على ان الدبلوماسيه الايرانيه

‏تعمل في جميع المواقف

‏وليبعث برساله ان ايران لم تسعى لحرب شامله في المنطقه ‏وانما ترد على تجاوزات الصهاينه وتعديهم ‏على الشعبين الفلسطيني واللبناني

يامنصور امت