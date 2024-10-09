الرسائل الايرانية … والقائد الخامنئي …!!

احمد الاعرجي
لابد ان نلاحظ محتوى ماجرى اليوم من رسائل ايرانية مهمة......
اليوم بعثت الجمهوريه الاسلاميه بعدة رسائل مهمه وواضحه الى الكيان الصهيوني الغاشم اهمها
1/ الرساله الاولى
وهي حضور الامام الخامنئي واقامة صلاة الجمعه في طهران وبمكان مكشوف للاسرائيليين
وقد اعلن عن الزمان والمكان مسبقاً
وهذا يعني تحد واضح لاسرائيل
ان القياده الايرانيه هي في الميدان و دون تردد وخوف
2/ الرساله الثانيه
هذا الحضور المليوني الشعبي والجماهيري والذي بعلم مدى خطورة الموقف وممكن في اي لحظه ان يحدث سوءاً لاسامح الله
وقد حضروا دون تردد او خوف
وهذا يعني الالتفاف الواضح للجماهير حول قيادتها
3/ الرساله الثالثه
حضور القيادات والوزراء والمسؤولين الى المكان وهذا يعني ان القياده باكملها في الساحه دون المبالاة بما يحدث
4/ الرساله الرابعه
غياب قادة الحرس الثوري وقادة الطيران
عن الحضور وهذا يعني ان غرفة العمليات جاهزه ومستعده للرد في ااي لحظه
ان حدث طارئ لاسامح الله
5/ الرساله الخامسه
زيارة وزير الخارجيه الى بيروت وفي خضم الاحداث واعنف المواقف
وهذا تحد واضح الى اسرائيل وحضور للدبلوماسيه الايرانيه وتواجدها بالساحه
دون غياب
6/ الرساله السادسه
زيارة رئيس الجمهوريه الى دولة قطر
وهذا يدل على ان الدبلوماسيه الايرانيه
تعمل في جميع المواقف
وليبعث برساله ان ايران لم تسعى لحرب شامله في المنطقه وانما ترد على تجاوزات الصهاينه وتعديهم على الشعبين الفلسطيني واللبناني
يامنصور امت
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