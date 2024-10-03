انترنيت ستارلنك خطر على الشعوب العربية والاسلامية

رعد الليثي

تُعدّ منظومة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية أحدث منظومات الربط بالإنترنت، منذ أن أُطلقت سنة 2018. وتتكون من 2400 قمر اصطناعي يدور في مسارات منخفضة، ومن المتوقع أن يزيد عددها إلى 12 ألف قمراً اصطناعياً.

= فهل تعلم ان الصين تفكر في تدمير الاقمار الصناعية لمنظومة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" والتي كانت مرت على مسافات قريبة من محطة الفضاء الصينية تيانجونغ، بحيث عمدت غرفة السيطرة على المحطة تغيير مسارها تفادياً لأي ارتطام محتمل.

= وهل تعلم ان العديد من البلدان تحمل مخاوف كبيرة لكون هذه الاقمار تستخدم من قبل واشنطن لأغراض عسكرية، خصوصاً بعد توقيع "سبيس إكس" عقداً مع البنتاغون يتضمن تطوير أدوات قادرة على اكتشاف وتعقب الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

= وهل تعلم ان العديد من البلدان تعتبر شبكة اقمار ستارلنك تهديداً لأمنها القومي، بينها الصين، وتخطط لتطوير أسلحة فضائية لأجل اسقاط هذه الاقمار لما تحمله من خطورة تجسسية على البلدان التي تطير فوقها، وانها تقوم بأنشطة تجسسية بحتة على الهيئات الحكومية وغير الحكومية في جميع البلدان التي تشترك فيها بل حتى فوق البلدان التي تطير فوقها.

= وهل تعلم ان العديد من الخبراء العسكريين في العشرات من الدول يعتبرون اقمار ستارلنك هي عبارة عن "أسلحة حرب فضائية أمريكية" و"أسلحة جديدة" ابتكرتها الحكومة الاميركية والجيش الاميركي، وستنكشف حقيقتها للجنس البشري إن لم يسارع لمقاطعتها وعدم الاشتراك بها.

= وهل تعلم ان العديد من المجالس العسكرية في بلدان عدة يعتبرون منظومة "ستارلينك" تمثّل تهديداً لأمنها القومي، كونها توفر للحكومة الاميركية ولوزارة الدفاع الاميركية وللسي آي آي قدرات مضاعفة بما يزيد عن 100 مرة في مجال نقل البيانات عبر منظومة الأقمار الصناعية المذكورة.

= وهل تعلم ان الكثير من البلدان تدرس حالياً وضع معالجات لمواجهة الأقمار الصناعية لستارلنك عبر مراقبتها ورصدها وتتبعها واعتراض البيانات التي ترسلها، وحتى معالجات "التعامل الصلب" معها عبر إسقاطها وتدميرها.

= وهل تعلم بان منظومة هذه الاقمار تستخدمها اميركا حالياً بقوة في توجيه الدعم المقدم الى الجيش الاوكراني في حربه مع روسيا، وانها تشكل المصدر الحيوي العسكري المهم للاتصالات خلال هذه الحرب بعد عجز الجيش الاوكراني وانهزامه امام القوات الروسية.

= وهل تعلم بان الجيش الاسرائيلي يستخدم خدمات منظومة اقمار ستارلنك في تحديد الاهداف على الارض والتي يريد تنفيذ عمليات اغتيال او قتل او تفجير ضدها باستخدام خدمات هذه الشبكة طيلة الحرب على غزة ولبنان.

= وهل تعلم ان الملياردير الاميركي المرتبط بالسي آي اي ايلون ماسك المالك لشركة ستارلينك زود الحكومة اليمنية المشكلة من قبل السعودية التي تعادي الحكومة اليمنية التي يقودها الحوثيون في اليمن، زودت حكومة عبد ربه هادي المستقرة في الرياض خدمات الانترنيت الفضائي في المناطق التي يسيطر عليها افراده في مدن اليمن وذلك لغرض التجسس وتوجيه الحرب ضد الحوثيين في اليمن ولتحجيم دورهم الكبير في قطع الامدادات العسكرية والتجارية الى اسرائيل، في مسعى لضرب قوة الحوثيين التي تسيطر على الممر المائي الاستراتيجي في البحر الاحمر وبحر العرب.

= وهل تعلم ان العديد من إدارات الطيران في العالم تعتبر أقمار ستارلينك تشكل 85% من مخاطر سقوط الحطام الفضائي على الأرض أو على الطائرات المدنية، بسبب عمليات تدويرها او إعادة دخولها إلى الغلاف الجوي الذي يشكل خطراً حقيقياً على سلامة البشر، لاسيما ان هذه المخاطر تتضاعف باطراد جراء الزيادة المستمرة لاعداد هذه الأقمار الاصطناعية، حيث كشفت التقارير التخصصية أنّه بحلول عام 2035، ستصل كمية الحطام الفضائي التي تنجو من إعادة دخول الأرض إلى 28000 قطعة سنويًا، مما يزيد من احتمالية إصابة أو قتل أفراد على الارض بصورة مطردة.

= وهل تعلم ان منظومة ستارلنك ستشكل جزءاً محورياً ورئيسياً من ما يسمى بـ"انترنيت الاشياء" ، هذا المشروع الذي سيشكل قدرات مختلفة للاجهزة التي هي على اتصال بعضها مع بعض عبر هذه الشبكة والتفاهم فيما بينها دون تدخل بشري بما يتجاوز مفهوم الاتصال التقليدي بعد ان يكون كل شيء حولك متصل بالانترنيت، بما سيمكن القيادات الاميركية والاسرائيلية والغربية والماسونية والاستكبارية بأحداث تغييرات او شن هجمات سيبرانية على اهداف بصورة سهلة وميسرة، بل حتى امكانيات وقدرات شن "هجمات صلبة" في اي وقت وفي اي مكان في العالم واستهداف اية شخصيات او مؤسسات او اهداف يريدون تدميرها او الحاق اضرار بها بسهولة بفضل امكانات منظومة ستارلنك، بل حتى امكانية تفجير اجهزة الهاتف المحمولة او ساعات اليد المرتبطة بالانترنيت والنظارات الذكية والشاشات الذكية بل كل الاجهزة المنزلية المرتبطة بنظام انترنيت الاشياء.

= أخيراً هل تعلم بان هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بحثت مؤخرا مع شركة ستارلنك في قضية توفير هذه خدمات الانترنيت عبر اقمار هذه المنظومة الخطرة في العراق وبحثٍ وإصراراٍ اميركي متواصل عبر سفيرتها في بغداد. فاعلم هداك الله.

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