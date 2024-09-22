يد الله فوق ايديهم..!

الكاتب والباحث والاكاديمي صلاح الاركوازي ||

لو كانت الاغتيالات والتصفيات الجسدية ((ضد التنظيمات العقائدية وتحديدا الشيعية)) غيرت المعادلات لسقطت الجمهورية الاسلامية بعد سنة من اعلانها..

في عدد من التفجيرات استشهد قادة الخط الاول للثورة من السياسيين والعسكريين ..

تفجير البرلمان في بداية الثورة كانت كارثة واستهداف السيد الخامنئي لكن وجود القائد والمرشد والمرجع هون الكارثة والمصيبة.

لحد اليوم لم تسلم الجمهورية من سلسلة الاغتيالات النوعية جدا..

لكن فضل الله جل وعلا والطاف صاحب العصر والزمان عج أسقط كل المحاولات الدنيئة ويد الله فوق أيديهم ..وكلما اوقدوا نارا الحرب اطفأها الله..!