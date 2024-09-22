متى انتصر حزب الله؟!

🔻لقد انتصر حزب الله منذ اليوم الذي أصبح فيه ندا للكيان الصهيوني (حزب في مقابل دولة مدعومة من الدول العظمى)

🔻انتصر حزب الله حين بات من الصعب ذكر اسرائيل دون ذكره بوصفه الكابوس للصهاينة وداعميهم والتهديد الوجودي لهم.

🔻انتصر حزب الله حين أصبح فاعلا دوليا من غير دولة !

🔻انتصر حزب الله حينما أرغم الولايات المتحدة على استماعها له والعمل على حماية ربيبتها المدللة (اسرائيل) منه

🔻انتصر حزب حينما أصبح قوة بامكانها أن تقرر نشوب حرب شاملة في المنطقة أم لا، بينما هناك دول وجيوش كبرى في المنطقة لاتملك من أمرها شئ (لاتهش ولاتنش)

🔻انتصر حزب الله عندما تمكن من بناء قدراته العسكرية والأمنية تحت ركام التناقضات التي تعج بها المنطقة والبيئة اللبنانية

🔻انتصر حزب الله حينما حرر أرض الجنوب اللبناني وحصنها من الاجتياحات الاسرائيلية وتخطى ذلك ليتحول الى رقم صعب في معادلة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

🔻انتصر حزب الله حين وظف فاضل قوته لمساندة غزة

🔻انتصر حزب الله حين امتلك صواريخ ستراتيجية وانظمة دفاع جوية خفي أمرها على العدو الى هذه اللحظة

🔻انتصر حزب الله حين تمكن من ( استنزاف )اسرائيل وجعلها تتوسل الحرب الشاملة كحل أخير للخلاص منه

🔻انتصر حزب الله حين تمكن من الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية دون المساس بخياراته العسكرية

🔻انتصر حزب الله عندما احتفظ بأخلاقياته وتعامل بها حتى اللحظة متجنبا استهداف المدنيين

🔻انتصر حزب الله إذ لم ينافق طرفة عين منذ نشئته !

🔻انتصر حزب الله لأنه لم ولن يتخل عن فلسطين واسناد غزة ، في حين تخلت عنها دول كبرى في المنطقة وخارجها

🔻انتصر حزب الله لأنه يعلم أن خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب

🔻انتصر حزب الله لأنه ولود ورحم قيادية معطاء

🔻انتصر حزب الله لأنه ضليع باحتواء واستيعاب النكبات انتصر لأن ليس في قاموسه الجزع ولايخطر بباله الهلع

🔻انتصر حزب الله لأنه دائما يذكرنا بأن النصر من الله ((وما النصر الا من عند الله))

🔻انتصر حزب الله لأن قائده (نصر الله)

🔻انتصر حزب الله لأنه عودنا أن الأمور بخواتيمها

((والعاقبة للمتقين))