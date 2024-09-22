متى انتصر حزب الله؟!

🔻لقد انتصر حزب الله منذ اليوم الذي أصبح فيه ندا للكيان الصهيوني (حزب في مقابل دولة مدعومة من الدول العظمى)
🔻انتصر حزب الله حين بات من الصعب ذكر اسرائيل دون ذكره بوصفه الكابوس للصهاينة وداعميهم والتهديد الوجودي لهم.
🔻انتصر حزب الله حين أصبح فاعلا دوليا من غير دولة !
🔻انتصر حزب الله حينما أرغم الولايات المتحدة على استماعها له والعمل على حماية ربيبتها المدللة (اسرائيل) منه
🔻انتصر حزب حينما أصبح قوة بامكانها أن تقرر نشوب حرب شاملة في المنطقة أم لا، بينما هناك دول وجيوش كبرى في المنطقة لاتملك من أمرها شئ (لاتهش ولاتنش)
🔻انتصر حزب الله عندما تمكن من بناء قدراته العسكرية والأمنية تحت ركام التناقضات التي تعج بها المنطقة والبيئة اللبنانية
🔻انتصر حزب الله حينما حرر أرض الجنوب اللبناني وحصنها من الاجتياحات الاسرائيلية وتخطى ذلك ليتحول الى رقم صعب في معادلة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
🔻انتصر حزب الله حين وظف فاضل قوته لمساندة غزة
🔻انتصر حزب الله حين امتلك صواريخ ستراتيجية وانظمة دفاع جوية خفي أمرها على العدو الى هذه اللحظة
🔻انتصر حزب الله حين تمكن من ( استنزاف )اسرائيل وجعلها تتوسل الحرب الشاملة كحل أخير للخلاص منه
🔻انتصر حزب الله حين تمكن من الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية دون المساس بخياراته العسكرية
🔻انتصر حزب الله عندما احتفظ بأخلاقياته وتعامل بها حتى اللحظة متجنبا استهداف المدنيين
🔻انتصر حزب الله إذ لم ينافق طرفة عين منذ نشئته !
🔻انتصر حزب الله لأنه لم ولن يتخل عن فلسطين واسناد غزة ، في حين تخلت عنها دول كبرى في المنطقة وخارجها
🔻انتصر حزب الله لأنه يعلم أن خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب
🔻انتصر حزب الله لأنه ولود ورحم قيادية معطاء
🔻انتصر حزب الله لأنه ضليع باحتواء واستيعاب النكبات انتصر لأن ليس في قاموسه الجزع ولايخطر بباله الهلع
🔻انتصر حزب الله لأنه دائما يذكرنا بأن النصر من الله ((وما النصر الا من عند الله))
🔻انتصر حزب الله لأن قائده (نصر الله)
🔻انتصر حزب الله لأنه عودنا أن الأمور بخواتيمها
((والعاقبة للمتقين))
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