ثقوا بقيادة حزب الله تفلحوا..!

إن العديد منكم يتمنون لو أن حزب الله شن حرباً شاملة بعد السابع من أكتوبر بل إن العديد منكم يدعون إلى الحرب الآن وفوراً. الا إن قيادة حزب الله الحكيمة والواعية انما توقت معاركها على قواعد مختلفة عن رغبات العامة .

كما انها لا تنزلق لتوقيتات العدو واجنداته.

وإذا نظرنا إلى الأحداث الأخيرة، فإن شن حزب الله لمثل هذه الحرب كان ليكون بمثابة انتحار بالنسبة له،

كما انه يعلم أن الهجوم الإرهابي (البيجر) الذي شنته إسرائيل على لبنان كان ليشكل كارثة في خضم هذه الحرب

أو أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل على مر السنين كانت لتمنح إسرائيل فرصة كبرى لتدمير المقاومة

إن إسرائيل تضغط على الأزرار وتسجل الاصابات في صفوفنا

ولكن الثمن كان ليكون أعظم لو شنت حرباً شاملة.

وما زالت المقاومة توجه ضربات قوية لإسرائيل وتستنزفه بالنقاط بشكل مذهل

وهي تدفع ثمن تحرير شمال فلسطين لأول مرة في التاريخ بأقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين والعسكريين

وإذا كنت تقف إلى جانب المقاومة، فلابد لك أن تثق بقيادتها وأن تعلم أن المشاعر والغضب لا تملي عليها قراراتها الاستراتيجية.

فقد نجت وانتصرت من قبل، وسوف تستمر في ذلك الآن وتنتصر

لا تنسوا أن حزب الله وحيدا في الساحات العربية ضد الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والغربية بالكامل

وحتى بعض المخابرات العربية منخرطة في جمع المعلومات عن حزب الله وقادته

لقد اتخذ حزب الله موقفًا مشرفًا تجاه غزة في حين لم يفعل معظمهم ذلك

النصر آت …آت باذن الله

حزب الله ليس غبياً، ولن يمنح إسرائيل أي ميزة في حرب شاملة

بل سينتظر ويحاول حرق أوراق نتنياهو بأقل الخسائر

( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين )