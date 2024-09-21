البيجر...والغرب الكافر

بقلم : عبود مزهر الكرخي

طالعتنا الأخبار خلال اليومين عن القيام بعملية قذرة وغادرة جرت على أرض لبنان الحبيب، وضد شعبه ‏الحبيب والغالي على عربي ومسلم وشريف، وهي قيام الصhاينة، ومن قبل الmوساد بعملية تفخيخ أجهزة ‏الاتصال المسماة البيجر، وتفجيرها لتقتل العديد من الشهداء، مضاف اليها الكثير من الجرحى والذين بالآلاف، ‏وفي ضوء أعاقات جسدية خطيرة وفي مقدمتها العيون، وهذا ما صرح به وزير الصحة اللبناني بحيث ‏امتلأت المشافي اللبنانية من الجرحى من أعاقات جسدية وحتى شملت اعز ما يملكه الإنسان من ذكورية أو ‏حتى نسائية.‏

وقد تكشفت الأخبار في أن تم تصنيع هذه الأجهزة وتوريدها إلى لبنان وبطلبية من الدولة وبالأخص حزB‏ ‏الله، لضمان عدم اختراق تلك الأجهزة لمحدودية عملها وموجات ترددها القصيرة والتي تسمى في ‏لبنان(هوكي توكي)، وأن المصنعين لتلك الأجهزة هي تايوان وتحمل علامة مقلدة من شركة يابانية ‏تسمى(ايكوم)أي علامة تقليدية كما يوجد العديد من العلامات المزورة والمقلدة في المنتجات الصناعية والتي ‏تعج أسواق العالم وبضمنها العراق، ولتتضح الصورة بعد أكثر أن هناك شركة مجرية هي من انتجت تلك ‏الأجهزة، حيث "كشفت شركة "غولد أبوللو" التايوانية، الأربعاء، اسم الشركة التي أنتجت تلك الأجهزة، ‏ومقرها في دولة أوروبية‎.‎

وأوضحت الشركة في بيان، أنه فيما يتعلق بأجهزة الاتصال "بيجر طراز إيه(آر 924)التي تم ذكرها بوسائل ‏الإعلام، نود التوضيح أنه تم إنتاجها وبيعها بواسطة شركة باك‎ (BAC)‎‏ ولفتت إلى أن مقر هذه الشركة يقع ‏في عاصمة المجر بودابست ".‏

وهذا الاحتمال وارد جداً ليأتي خبر جديد ومهم أنه وحسب تصريح لخبير تقني " أن ماهية الهجوم تؤكد عدم ‏وجود اختراق بالمفهوم الدارج، وذلك لأن تلك الأجهزة تتبع أصلا نظاما تقنيا قديما، وليست أجهزة حديثة ‏أبدا‎.‎واعتقد أنه تم التلاعب بها قبل وصولها إلى أيدي عناصر حزب الله المنتشرة في لبنان‎.‎

وأفاد بأن الاختراق الذي امتد على طول الأراضي اللبنانية وبشكل متفرق يلغي فكرة القرصنة التقليدية‎.‎

كذلك لفت إلى أن مثل هذه الهجمات يمكن لها أن تتم إما عبر طائرات درون وهو احتمال بعيد، لأن كل ‏المؤشرات عما جرى في لبنان ترجح أن يكون الهجوم قد تم عبر النوع الثاني ألا وهو الأقمار الصناعية ".‏

وأن هذا التصريح اضافة الى تصريحات أخرى تفيد بأن دولة المجر ضالعة بهذا الأمر، مع العلم أن المجر ‏هي من الدول الرافضة قرار الأمم المتحدة الأخير حول أنهاء الاحتلال الصهيوني من الأراضي المحتلة ‏خلال(12)شهراً وكان معها(14)دولة قد رفضت وفي مقدمتها أمريكا ومعها بريطانيا وفرنسا ومن لف لفها ‏من دول الغرب. وأن هذه الجريمة قد كان لها بصمة واضحة من قبل رأس الشر والمكر أMريكا،.‏

ومن المعلوم أن المجر هي من أوائل الدول التي سارعت بدعم الsهاينة الى دعم هجومهم على غزة والمذابح ‏التي جرت بحجة حق الدفاع عن تلك الدولة اللقيطة، ولم تصدر أي بيان أو تصريح يدين ما يجرى من مذابح ‏ومجازر بحق شعبنا الفلسطيني الجريح، وهي من الدول المعروفة بوجود لوبي صهيoني قوي وله نشاط ‏وتأثير قوي على الحكومة في المجر، ومن هنا لا نستغرب قيام تلك الدولة ومشاركتها بهذا العمل الجبان ‏والغادر على شعبنا اللبناني، بل وحتى مشاركتها وبأسناد قوي فيما يقوم به الصhابنة المجرمين من مذابح ‏ومجازر في غزة وباقي فلسطين وحتى في جنوب لبنان، وللعلم أن ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية ‏هو كاتبٌ نمساوي-مجري، وكاتب مسرحيات، وناشط سياسي، وهو مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة. ‏وهو من شكل هرتزل المنظمة الصهيونية وشجع اليهود على الهجرة إلى فلسطين ساعياً لتشكيل دولة ‏يهودية. على الرغم من فشله المتكرر في إقامتها ووفاته قبل إنشائها، إلا أنه معروف بأبي دولة إسرائيل ‏كونه مُلهم اليهود في إقامة دولتهم (1).‏

فلذلك لا نستغرب هذه المواقف من دول الغرب والتي اخرها تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون " أمن ‏إسرائيل غير قابل للتفاوض، وكالعادة قال " دعا المسؤولين اللبنانيين إلى تحمّل المسؤولية لتجنّب التصعيد، ‏ونقل رسائل لضبط النفس والاعتدال إلى جميع الأطراف اللبنانية، وفي مقدّمها حزب الله " وأن " الدماء التي ‏سالت لا تستحق هذا التصعيد " ونحن نقول أن دماء العرب والمسلمين دماء حمراء لا تستحق كل هذا ‏التصعيد أما دماء الأوربيين ودماء الغرب هي دماء زرقاء والدنيا تقوم ولا تقعد في حالة سيلان تلك الدماء ‏وحتى لو كن فرد واحد والشواهد كثيرة على ذلك.‏

وأن هذه التقنية التي جرت في هذه العملية الغادرة كانت لها أصابع غادرة ولئيمة وهي أصابع العم سام ولا ‏يجب استبعاد ذلك لأن كل ذلك جرى تحت تقنية متطورة ومتقدمة وكل ذلك جرى بتعاون من تلك الأيادي ‏المجرمة، ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن اغتيال الشهيد اسماعيل هنية كان بمساعدة من رأس الشر أمrيكا ‏وبمباركه منها وهي من اعطت الضوء الأخضر في تلك العملية وكل العمليات المجرمة الأخرى إلى حكومة ‏الصهاEنة والى المجرم النتن ياهو. ومن هنا فأن الغرب هو لن يتعاطف مع أي عربي ومسلم بل على العكس ‏يفرح ويتملكه السرور في حالة قتل وذبح كل عربي ومسلم وهذا ما تحدث عن القرآن الكريم في محكم عندما ‏قال { لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ‏بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِير }ٍ (2).‏

اي يعني أنه َلَنْ تَرْضَى عَنْكَ أيها الرسول ومن تبعه من هذه الأمة الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى لن يتحقق رضاهم إلا ‏إذا تركت ما أنت عليه من الحق والدين الذي أمرك الله باتباعه، وليس ذلك فحسب بل حتى: تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.‏

وهذا الأمر ينطبق على واقعنا الحالي في أن الغرب الكافر لن يكون إلى جانب العرب والمسلمين في يوم من ‏الأيام، لأنهم يعتبروننا اعداء لهم وغير قابلين بدينهم ولا نعترف به، مهما فعلنا من أفعال، وليكون هذا الكلام ‏هو بديهية ومستند لدى كل عربي ومسلم.‏

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‏

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المصادر :‏

‏1 ـ "صحيفة عمون : هرتزل و"دولة اليهود"". وكالة عمون الاخبارية. مؤرشف من الأصل في 2022-10-26. اطلع ‏عليه بتاريخ 2022-10-25.‏

‏2 ـ [سورة البقرة:120 ].‏