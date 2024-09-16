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منظمات المجتمع المدني..ذراع الماسونية الجديد الضارب..!

68 2024-09-16

الباحث والاكاديمي صلاح الاركوازي ||

 

 

الحروب انواع فمنها العسكرية والاقتصادية والنفسية والمخابراتية واليوم ابتدعت الماسونية اخطر سلاح ضد الدول والمجتمعات الاسلامية والانسانية …

 

الا وهو سلاح {{منظمات المجتمع المدني}} ، فبعد سقوط الطاغيه في عام 2003 نلاحظ بانه هنالك زيادة كبيرة ومرعبة في عدد منظمات المجتمع المدني وتحت عناوين مختلفة ومتنوعة حيث ان دورها ( اقصد الاغلبية منها ) التخريبي والمدمر في العراق بدء بخطى متسارعة حيث ان اجنداتها وسياساتها اصبحت واضحة كوضوح الشمس واصبح هنالك ادلة وشواهد وبراهين على ان اغلبية هذه المنظمات تاتيها الدعم من السفارة الامريكية والبريطانية ومن دول الخليج.

 

حيث ان برنامجهم التخريبي وافتعال المشاكل والازمات للعراق والشيء الملفت للنظر بانها وبكل وقاحة تجاهر بارتباطاتها بالسفارة الامريكية والدول الداعمة لها وكانه ليس هنالك من رقيب ومحاسب وبالفعل هذا هو الواقع الحال فلم نجد بانه قد تم محاسبة اي من هذه المنظمات التي كان لها دور تخريبي تحديدا خلال المظاهرات الاخيره حيث نجد بين التشرينيين اكثرهم من هذه المنظمات تحديدا التابعة للسفارة الامريكية.

 

( وكان للامارات ايضا دورا قذرا ومشبوها ) وتستلم تعليماتها وتوجيهاتها ودعمها من السفارة مباشرة ومع الاسف الشديد الحكومة العراقية والاجهزة الامنية والرقابية تعلم هذا جيدا ولكنها لم تحرك ساكنا لاتخاذ اي اجراء بحقهم وبحق دورهم التخريب فعلى سبيل المثال ادناه اسماء عدد من المنظمات المجتمع المدني مع بعض المعلومات عن هذه المنظمات….

 

اولا – منظمة ايفوس نورد هذه المنظمة هي برعاية أميركية / هولندية رسمية تتستر بالدفاع عن حقوق و حرية المرأة لكنها ترعى في العراق ثمانية منظمات مجندة لنشر المثلية الجنسية وهي:

 

١) جمعية الأمل العراقية يديرها نعمان حميد حساني – بغداد- حي الوحدة- محلة ٩٠٤ – زقاق ٦٠-دار ١٣ ، استلم حتى اليوم 210,000 دولار امريكي.

2) منظمة حرية المرأة في العراق تديرها ينار حسن محمد حسن جدو بغداد- السعدون- محلة ١٠١ – زقاق ٨٧-دار ٢٠ استلمت حتى الان 210,000$

 

3) منظمة النساء من اجل السلام تديرها شذى ناجي حسين دخيل المعادنة – بغداد- كرادة داخل- عمارة البكري- ط٢- استلمت32,000 $

 

4) مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية و الاعلامية يديرها سعد سلوم جاسم الركابي- بغداد- حي السعدون- محلة ١٠١- زقاق ٤٣-عمارة الطحان-ط٣ استلم 160,000$

 

5) منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات تديرها فريال عبد السادة – الديوانية- شارع السراي مجاور حسينية ام البنين استلمت 76,000 $ دولار امريكي

 

6) المركز الاعلامي المستقل- يديره مصطفى العاني- السليمانية استلم 138,000$ دولار امريكي

 

7) منظمة تمكين المراة تديرها سوزان عارف- اربيل – عين كاوة – استلمت 55,000 دولار $

 

8) منظمة إمّا EMMA تديرها بهار علي – اربيل- مجمع زين سيتي استلمت 21500$

 

تعمل هذه المنظمات على التغلغل في اوساط طلبة الجامعات علما ان المبالغ التي استلمتها محولة مباشرة من وزارة الخارجية الاميركية و تنشط لتأمين بيوت آمنة للمثليين في بغداد و ديالى و النجف و البصرة وكانت اولى فعالياتها اقامة مهرجان للطائرات الورقية تحمل شعار و علم المثليين في شارع ابو نؤاس بغداد تزامنا مع رفع ذلك العلم على مبنى القنصلية الاميركية في اربيل؟

 

والشيء الملفت للنظر هو التركيز على موضوع خطير جدا يتعارض مع كل الاعراف الدينية والاخلاقية و اعراف وتقاليد المجتمع العراقي الا وهو تركيزهم على تشجيع المثليه ((امريكا تدعم منظمات ترعى المثلية الجنسية في العراق ))

 

هذه الظاهرة التي بدات تستفحل في مجتمعنا وهنالك تاييد عالمي ولا استبعد بان تصدر قرارات من الامم المتحدة لجعل هذا الموضوع مساله وموضوعا قانونيا واعطائهم الصفه القانونية والدستورية وفرضها على مجتمعاتنا من اجل تغيير قيمنا الاسلامية والاخلاقية التي تربينا عليها

 

لذلك فان دور كل واحد من العراقيين الاصلاء اصحاب الغيرة والشرف الوقوف وفضح ممارسات هذه المنظمات وبالتالي قطع الطريق عليهم لمنع وصولهم الى غاياتهم الشيطانية الابليسية وبذلك نكون قد انقذنا ديننا ومجتمعنا واعرافنا من براثم هذه المنظمات الخبيثة…فحقا ان معظم منطمات المجتمع المدني هي الذراع الضاربة للماسونية في العراق .

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