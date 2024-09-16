طوفان الاقصى..احتمالات ثلاثة للتصعيد..!

العميد الركن الخبير العسكري الاستراتيجي نجم الدين عباد ـ اليمن ||

دولة الكيان تتوعد بتوسيع الجبهة في شمال فلسطين

انا كارجل عسكري اقول لكم اولا : تصعيد دولة الكيان ليس تصعيد بهجوم بري كما يضن بعض المحللين في بعض القنوات لعدة اسباب اهمها ..

1 – كل جنوب لبنان احراش وانفاق وهذا يسهل حرب الهجين ( حرب عصابات وحرب تقليدية ) الذي يجيدها حزب الله ومتدرب عليها جيدا

2 – حزب الله يمتلك وسائل مضادة للدبابات وبكميات كبيرة قد يدمر ثلثين مدرعات القوة القائمة بالهجوم

3 – الهجوم فاشل عسكريا برغم التغطية الجوية المهولة للكيان وقوة الاستطلاع بأنواعه المختلفة وسبب الفشل ان الكثافة البشرية المقاتلة للمقاومة الاسلامية في لبنان كبيرة والمحتمل ان تقوم بهجوم مضاد يؤدي الى سقوط مواقع مهمة للكيان على الحدود

4 – طائرات حزب الله المسيرة وصواريخه متوسطة المدى سيكون هدفها الاول ضرب الإمدادات الخلفية للهجوم المعادي وعزل انساقه الثانية عن تطوير الهجوم كون الحزب يمتلك كميات كثيرة منها

5 – حزب الله قد يجر جيش الكيان الى مسافة معينة في اراضي لبنان وعندها ينقض عليه ويصبح لقمة سهلة للمقاومة

6 – المدد البشري للمقاومة في لبنان كبير جدا فكلنا يعلم ان زوار كربلاء من كل دول العالم المسلم لم يعد عشرهم على الاقل الى بلدانهم ودولة الكيان تعرف هذا جيدا وتعرف اين ذهبوا ..

ثانيا : قد يكون التصعيد المحتمل بأستخدام الطيران الحربي والمسير والصواريخ والقوات البحرية بضرب كل الاهداف المرصودة مع توسع في الحرب الالكترونية بهدف تعطيل الوسائل العسكرية الكترونية للحزب وهذا الاحتمال ايضا ضعيف للأسباب التالية :

1 – حزب الله يمتلك ايضا قوة نارية لابأس بها من الصواريخ والطيران المسير وله اهداف ذات قيمة عسكرية واقتصادية هامة جدا لدولة الكيان ..

ثالثا : قد يكون التصعيد بضربة بأسلحة دمار شامل تكتيكية على مواقع لحزب الله وهذا ايضا احتمال ضعيف لعدة اسباب منها :

1 – حزب الله هدد بحرب ليس لها قواعد او خطوط حمر ودولة الكيان تعرف مصداقية السيد حسن تماما

2 – حزب الله يمتلك اسلحة كيماوية وبيلوجية وبكميات كبيرة حصل عليها من سوريا ووسائل اطلاقها سهل جدا ودولة الكيان تعرف هذا جيدا لذا لن تغامر بضربة نووية ولو تكتيكية او بأستخدام اي اسلحة دمار شامل

3 – قرب التجمعات السكانية للكيان من جنوب لبنان قد يجعل اي ضربة من اي طرف تؤثر عليه ايضا لقرب المسافة

… لذا من مصلحة دولة الكيان تصعيد متدرج بأستخدام اليد الطويلة صواريخ وطائرات مع التوسع في عمليات الاغتيال .. وعلى حزب الله ان يعمل حسابه الاول على هذا التصعيد المحتمل بنسبة كبيرة