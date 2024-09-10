مقتل الناشطة الأمريكية عائشة نور

جبارعبدالزهرة

يبدو ان سياسة قتل الناشطين التي تنتهجها اسرائيل وبالطبع الذي لا يقبل الشكل والتأويل بدعم قوي من امريكا وإن اظهرت امريكا موقفا منددا ومستنكرا لعمليات الإغتيال السابقة والراهنة التي نفذتها إسرائيل بحق الكثير من الناشطين سلميا على المستوى الثقافي والإدبي والفكري والإعلامي لآن نشاطهم في هذه المجالات تعتبره اسرئيل نشاطا حيويا وفاعلا في التأثيرعلى المستوى العقلي للإنسان في تحويل اهتمامه تجاه القضية الفلسطينية والتعاطف معها 0

فاسرائيل تخشى هذا النوع من التضامن كخشيتها من التضامن والدعم العسكري وخاصة من مزدوجي الجنسية ومن غيرهم ومن أي بلد كانوا حتى ولو كانوا من امريكا ويحملون جنسيتها فعقايهم الموت إن مالوا بافكارهم وعواطفهم مع الفلسطينيين واستنكروا بشاعة الجرائم التي ترتكبها بحقهم اسرائيل ووحشيتها خاصة ضد النساء والأطفال 0

وكل من قال ان امريكا فاشلة في حماية مواطنيها الذين يدخلون الى الأراضي المحتلة وهم يعتمدون على الجنسية الأمريكية التي يحملونها في توفير الحماية لهم من ان يتعرض لهم الجيش الإسرائيلي بسوء ويتناغمون مع اهل فلسطين هو على قمة جبل الوهم ، فأمريكا متواطئة مع اسرائيل حتى في التضحية بمواطنيها وبشكل خاص من مزدوجي الجنسية إن كان هذا يصب في مجرى الأمن القومي الأسرائيلي وتعزيزه 0

فاليتذكر الناس معي الناشطة الصحفية شيرين ابا عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي تحمل الجنسية الامريكية والتي اغتالها الجيش الإسرائيلي في11/5/ 2022 في مخيم جنين خلال تغطيتها اقتحام قوات اسرائيلية لهذا المخيم احتجت الادارة الامريكي واستنكرت هذا العمل وطالبت بفتح تحقيق مع القتلة ووعدت اسرائيل في مقابل ذلك من انها ستفتح تحقيق معمق بشأن قتل الصحفية ثم تلاشت القضية واندثر ذكرها والى اليوم 0

وسينتهي الاستنكارمن قبل امريكا لقتل الجيش الاسرائيلي للناشطة عائشة نور التي تحمل الجنسية الامريكية وكانت المسكينة تعشّم نفسها ان اسرائيل لن تتعرض لها بسوء وهي مواطنة امريكية فكان ان قضت نحبها برصاصة بالرأس اطلقها عليها الجيس الاسرائيلي عن عمد وهكذا مصير كل ناشط او ناشطة من امريكا او من غيرها يميل نحو الانتصار لفلسطين سيكون رصاصة في الرأس لأنها تضمن عدم بقائه على قيد الحياة فاغلب الاصايات في الرأس تكون قاتلة وإن نجا سيصاب بشلل عقلي او عضوي في جسمه 0

اما لماذا امريكا لا تعير اهمية لمواطنيها الذين يقتلون في اسرائيل بسبب نهضتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني ومما يعززذلك المنحى هو تصريح الرئيس الأمريكي بايدن قائلا :- لا املك معلومات عن حادثة قتل الناشطة الأمريكية بالضفة الغربية ، ولكن هل يصدق عاقل جوبايدن في دعوته هذه وهو الذي بين يديه احدث تكنلوجيا واوسع اتصالا وابعد مسافة إلى كل سنتمر من الأرض ليس لديه معلومات عن الحادثة ؟؟؟ 0

إن القول بأن اسرائيل ادادة امريكية تنفذ ما ياتيها من الإدارة الأمريكية هو فوق الصحيح فالرئيس الأمريكي كان قد قال بعظمة لسانه :- لو لم تكن اسرائيل موجودة لأوجدناها ولم يقل دولة اسرئيل وهذا من الادلة على صدق الاقوال ‘ن اسرائيل قاعدة امريكية اوربية وانها اداة تنفيذ مقتضيات المصالح والنفوذ الأمريكي الأوربي الغربي 0

ومنخول الرأي هوان امريكا لما رأت ان الناشطة الأريكية -- التركية اساءت الى ما يخص أمريكا من صالح في الأرض المحتلة صدر ألأمرمنها الى حكومة نتنياهو بتصفيتها فاوعزت حكومة المتطرفين العنصرية الى وحدات جيشها في الضفة الغربية بقتل الناشطة الشابة عائشة نور لأزاحتها من طريق التصدي لأهداف أمريكا وحلفائها في المنطقة