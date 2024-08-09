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الأردن واسرائيل والحشد الشعبي العراقي

114 2024-08-09

جبارعبدالزهرة 

 

الاردن ملكا وحكومة وشعبا يخشون ما اطلق عليه السلطان العثماني سليم الأول الهلال الشيعي الذي كان يخشى اقوى دولة فيه وهي الدولة الصفوية خشية ملكت عليه عينه ونفسه ووقته ولم يرتح ولم يهدأ له بال حتى جهزا جيشا جرارا من السنة الذين تعدادهم البشري اضعاف مضاعفة بالنسبة للشيعة فتمكن من الانتصار عليها واضعاف قوتها هذه المخاوف الطائفية التاريخية تنتقل الى الاردن بحكم ملاصقته الحدودية للهلال الشيعي من جهة الحدود المشتركة مع العراق كونه احد دول الهلال الشيعي بعد ان اصبحت مقاليد في العراق بيد الشيعة على اعتبارهم اكبر مكون ضمن مكونات التركيبة السكانية في العراق 0

 

على اهل الاردن ان يعلموا لولا دول الهلال الشيعي الذي يقض مضاجعكم يا سلالة بني امية ومنها العراق واليمن ولبنان ودولة ايران اللأسلامية في دخولها الحرب الى جانب المقاومة الفلسطينية دفاعا عن فلسطين وقضايا الامتين العربية والأسلامية التي قلبت موازين الحرب لصالح العرب والمسلمين لمسحت بكم اسرائيل الأرض يا اهل الأردن ملكا وحكومة وشعبا رغم أنَّكم تمارسون بالنسبة لدولة الإحتلال دور العبد في خدمة سيده تقدمون لها وانتم صاغرون في الدرك الأسفل من الصغار دعما يوازي الدعم الأمريكي لها خوفا منها ولكنه الحقد الطائفي الذي يعتمل في صدوركم ضد كل ما هو شيعي يا بقايا قوم لوط واحفاد يزيد ان اسرائيل ما هي إلاّ ايام وقادمة اليكم لتفعل بكم اسوأ مما فعلت بغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية 0

 

أي منطق ملتوى عندكم يا اهل الأردن بسبب سيطرة الحقد الطائفي ضد الشيعة عليكم اعمى بصركم وبصيرتكم عن التي تحيكه ضدكم اسرائيل بدعم واسناد وتوجيه من الأدارة الأمريكية التي تملأ قواعدها العسكرية ارضكم وهذا ليس بكاف لها فهي تسعى لإبتلاع ارضكم بعد الفراغ من ابتلاع ارض قطاع غزة فاسرائيل بحاجة الى مساحات جغرافية جديدة توسع وتزيد من مساحة العمق العسكري الإسرائيلي الضروري في الدفاع عن أمنها القومي واقرب ارض لإسرئيل قابلة للضم والإحتلال هي ارض الأردن ولن ينفعكم التزام جانب الحياد والجسر البري الذي ينقل الخضراوات والبضائع والسلع والأسلحة والإجهزة الإلكترونية لإسرائيل والأيَّام القادمة بيننا ستثبت لكم ذلك 0

 

واجد انكم تعرفون ذلك بصنوفكم الثلاثة الملكي والحكومي والشعبي ولكنكم تنظرون الى الأمور من زاوية نظرالناعمة التي عندما يداهما الخطر تدس رأسها في التراب تظن أن لا احد يرها فيصطادها الصياد بكل سهولة ويسر 0

 

ولكن العجيب فيكم لا تخشون اسرائيل التي تخطط لإزاحتكم ليس من ارض الضفة الشرقية لنهر الأردن وإنما تخطط لإجتثاثكم منها بالكامل ملكا وحكومة وشعبا فهي جزء مهم من ارض اسرائيل الكبرى وانتم تعرفون ذلك ولكنكم بمناسبة وبغير مناسبة تعربون عن قلقكم وخوفكم من الهلال الشيعي الذي لولا صموده بوجه اسرائيل والدعم الأمريكي لها لكنتم ترزحون تحت طائلة الإحتلال0

 

واضرب لكم على ذلك مثلا عجيبا في وزير خارجيتكم أيمن الصفدي فالجيش الإسرائيلي بات منذ قيام اسرئيل بالإجتياح البري لقطاع غزة بات قاب قوسين او ادنى من الحدود الأردنية ووزيركم يهدد ويتوعد الحشد الشعبي الذي يتحشد داخل الأراضي العراقية دفاعا عنكم وعن كل العرب ضد الإستعمار والإحتلال 0

 

لبِّثوا قليلا ستلحقون بارض غزة واهلها وعندها تتمنون ان ينقذكم الحد الشعبي الشيعي البطل واعلموا ان الإمام علي عليه السلام قال بان ارض فلسطين يحررها اهل العراق 

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