نتن ياهو لاتنسى الوعد الصادق في 13 أبريل 2024

الباحث والأكاديمي صلاح الأركوازي

الامام خامنئي: “الوعد الصادق” حققت نجاحات وأظهرت قوة إيران

وأشاد الامام خامنئي بالضربات غير المسبوقة التي وجهتها بلاده إلى إسرائيل مؤخرا، واعتبر أنها كانت ناجحة، مؤكدا أن الهدف منها إظهار قوة إيران.

وقال الامام خامنئي خلال لقائه عددا من قادة القوات المسلحة إن الأساس في عملية “الوعد الصادق” هو استعراض قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية.

وشكر الامام خامنئي القوات المسلحة على ما حققته من “نجاحات” في الضربات التي استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة، قائلا إن بلاده أظهرت مستوى قدراتها خلال هذه العملية.

وأضاف “مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت أو أصابت هدفها والتي يركز عليها الجانب الآخر هي مسألة ثانوية وفرعية، والأهم منها إثبات قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية، وهذا هو سبب انزعاج الطرف الآخر”.

كما قال إن القوات الإيرانية استطاعت في العملية الأخيرة تقليل التكاليف وزيادة المكاسب، داعيا القادة العسكريين إلى السعي للابتكار العسكري بلا كلل وتعلم أساليب العدو، وفق تعبيره.

الحرب بالرسائل النفسيه بين الجمهوريه الاسلاميه والكيان الغاصب مستمره لكنها بلغت اوجهها وقوتها عندما تجاوز الكيان الغاصب كل الاعراف والقوانين الدوليه وقصفت قنصليه الجمهوريه في دمشق وعلى اثرها سقط عدد من الشهداء فما كان من الجمهوريه الاسلاميه الا ان تبعث رساله قويه واقوى من سابقاتها باننا سنرد الصاع صاعين ولن تمر اي جريمه دون عقاب لان من امن العقاب اساء الادب فقد اساتم الادب مع الجمهوريه وجاء اليوم كي نلقنكم درسا ولكل من يفكر ان يتجاوز على الجمهوريه الاسلاميه فبدات في ليله 13 ابريل عمليه الوعد الصادق باطلاق العشرات من الطائرات المسيره والصواريخ نعم قد يكون عدد قليل جدا من هذه الطائرات والصواريخ قد وصلت الى الهدف لكن الرساله كانت واضحه والهدف كان واضح هو استهداف المطار الذي منه انطلقت الطائرات التي قصفت القنصلية ( تضم مرابض لطائرات ال F35 ) )وفي نفس الوقت المطار الذي يضم الطائره الرئاسيه لنتن ياهو نعم كل الدول على خط مسير الطائرات المسيره والصواريخ شاركت وساهمت في التصدي للصواريخ والطائرات الايرانيه لكن استطاعت قسم من هذه ان تصل الى الهدف المنشود ومن ثم كانت رساله واضحه وصريحه باننا مستعدون وفي اي وقت ومكان للاقتصاص لكل من تسول له نفسه ويفكر ان يتجاوز على الجمهوريه الاسلاميه ومحور المقاومه . فرسالتنا واضحه وصريحه وعندما نريد ان نضرب نقولها علنيه وصراحه لا نخاف من احد ومن يريد ان يجرب حظه العاثر فان قواتنا ومجاهدينا لهم بالمرصاد في اي مكان وزمان والرد العلوي الحيدري يقصم الظهور كي لا يفكر كان من يكون ان يتجاوز ويتطاول على مقدساتنا واراضينا وحرماتنا . والقادم امر واقسى