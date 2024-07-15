.....هل ظلم السياسيين وجبروتهم وراثي ام مكتسب؟؟؟؟؟؟؟

الباحث والاكاديمي

صلاح الاركوازي

ان القارئ المنصف للتاريخ والمتتبع من ثديم الزمان وحتى يومنا هذا يجد او يلمس حقيقة مرة جداً الا وهي ان السياسيين بشكل عام ولا سيما في الدول الناميه ودول العالم الثالث واكثر الدول التي تدعي بانها مسلمه ويصلون ويصومون ويحجون ويعملون عمل الخير نجد بان اكثرهم يتميزون بالديكتاتوريه والظلم والتعسف والساديه ونحن في العراق عانينا الامرين في حكومه المقبور صدام حسين ومن سبق حيث ارتكبوا المجازر والانفال والكيمياوي وحروب الاباده ضد مكون او قومية او مذهب الى حد الان ليس هنالك احصائية دقيقة ورسمية عن عدد الانفال والشهداء والمفقودين والسجناء والمعوقين والمهجرين والمغيبين وعدد العوائل التي تيّتمت او ترّملت بسبب سياسات الرعناء لحزب البعث والطاغيه المقبور صدام حسين وللتاريخ يجب ان نقول حقيقه بان ليس هنالك شخص في التاريخ كله اعدل من صدام حسين في توزيع ظلمه وجبروته ودمويته وتنكيله بشعبه من دون استثناء بين شيعي وسني وكردي ومسلم ومسيحيين وشبكي وايزيدي حتى وصل به الامر الى عائلته حقا كان صدام منصفا وعادلا جدا حتى انه اعدل من علي بن ابي طالب في توزيع ظلمه وحاشا لعلي ان يكون ظالما هنا خطين تحت اعدل من علي بن ابي طالب في هذا الشيء لان علي بن ابي طالب ليس له في دستوره ليس هنالك شيء اسمه الظلم تعسف وقتل .... صدام حطم رقما قياسيا على مستوى كل البشر فمن ضحاياه كان خاله وابن خاله وابن عمه وصهره لم يسلم منه احدا حقا يستحق هذا اللقب بامتياز ( اعدل شخص في توزيع ظلمه )الطامه الكبرى بعد سقوط النظام في 2003 الذين استلموا الحكم في العراق سواء في كردستان او في بغداد ( والكثير منهم هم اخوة جهاد ونضال طويل او كنا في سجون النظام )هم من ضحايا صدام ودفعوا الغالي والنفيس على يد هذا الطاغوت واجهزته القمعيه فلم يسلموا منهم في العراق وحتى خارج العراق حيث تم استهداف العشرات بل المئات بل الالاف من المعارضين والسياسيين بانواع مختلفه واساليب كان متمرسا فيه هذا الطاغوت حيث كان يملك شبكه ضخمه من الجواسيس وبائعي الضمير الذين كانوا يزودون المخابرات الصداميه بتفاصيل عن تواجد المعارضه في الخارج وبالفعل فقد تم استهداف الكثير منهم ونجا قسم اخر فالله سبحانه وتعالى اخبرنا في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه واله بان الظلم عند الله اكبر من الكفر .... الكفر بينك وبين الله والله ارحم الراحمين لكن حقوق العباد ارواح العباد ارزاق العباد كل ما يتعلق بالعباد انت مسؤول عليه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لكن ما الذي حصل الذي حصل بان كثير ممن استلموا الحكم اعادوا تاريخا اشد سوادا من صدام لسبب بسيط قد لا يقبل الكثيرون او الجهال هذا الكلام صدام كان عدوا للبشريه وللانسانيه صدام كان عدو لله بل لم يكن صدام يعرف الله اليوم كثير من سياسينا في كل العراق ايضا لا يعرفون الله قد يسال سؤال ما هو الدليل ....اعمالهم .....صدام كان عدوا لشعبه وللانسانية لكن انتم تتكلمون باسم الارض والوطن والانفال وحلبجه وسجناء السياسيين والمقابر الجماعيه والمعوقين المقطوعه السنتهم اذانهم الموشومه جبارهم كلها فعلها صدام ....وانتم بالمقابل تسيدتم وتراستم وحكمتموننا بهذه المسميات ما الذي قدمتموه خدمات صفر لا ما لا كهرباء مشكله رواتب كل من يقف بوجهكم او يريد ان يقول الحق او ينتقدكم مصيره مالوف تهم مسلفنه جاهزه فتغيب والسجون والقتل والتشهير والترحيل كلها حاضره وجاهزه ولديكم اجهزه امنيه قمعيه وسجون لم ينزل الله به من سلطان واساليب تعذيب ما لا عين رات ولا اذن سمعت كلها من اجل الحاكم والرئيس المطلق وكما قال فرعون انتم تكرره عمليا ((اني انا ربكم الاعلى فاعبدون ))لكن امر الله ليس ببعيد فلا قصور ولا قلاع ولا حمايات ولا اموال ولا جاه ولا امريكا ولا اسرائيل ولا وهابيه ولا اي شيء ينفعكم اذا جاء امر الله و الله وجل وعلا العزيز ذو انتقام ليس بغافل عما يعمل المجرمين انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار

فعندما تقرا في مواقع التواصل الاجتماعي تحس مدى تدمر الشعب باستثناء الابواق الذين يقربون البعيد ويجعلون المسؤول يعيش في سراب ووهم وبالتالي وصلنا الى ما وصلنا اليه حيث التلذذ في تعذيب الشعوب واعتباره جزءا من متطلبات القياده اذلال واهانه الشعوب والتحكم بمصائره حيث لا خدمات لاماء لا كهرباء لا دواء لا رواتب وعليك ان تقول هلا بيك هلا هلا بيك هلا والله يخلي الريس .....

.......لكن........

صرخه الامام الحسين عليه السلام ونحن في ضيافتي في هذا الشهر في شهر محرم الحرام أيقضت الضمائر والهمم عندما قال صرخته المدويه الى عنان السماء والتي هزت قصور وقلاع وكيانات وجيوش الظالمين عندما قال {{ هيهات من الذله }} فما قالها شعب ولا امة وكما يريدها الله جل وعلا الا وقد اسقطت قلاع الظلم قلاع العوائل قلاع الوراثه قلاع بني اميه ومن سار على نهجهم فالحسين سيبقى خالدا وسيبقى يزيد ومن سار على نهجه ملعونا مذموما الملايين تزورك يا ابا الاحرار يا قبله الثوار لكن اين قبرك يا يزيد ومن سار على نهجك فندائي الى كل من سار على هذا النهج نهج الاموي اتى امر الله فلا تستعجبوا ارجعوا الى شعوبكم ارجعوا الى فطرتكم لا تظلموا الناس لا تقتلوا الناس من اجل كرسي زائل سيجلس عليه غيرك كما جلس عليه قبلك لا تقتلوا من يقول لكم انتم ظلمه ونريد حقوقنا ارجعوا الى هذا الشعب الذي لا يحاربكم على الكرسي بل يريد ابسط متطلبات الانسان يريد ان يعيش كانسانا يريد حقه يعمل 30 يوما ومن حقه ان يستلم راتب من حقه ان يكون له ماء كهرباء خدمه صحيه لكن انت تحرمه من كل شيء وتريد له ان يسجد وهيهات فلن نركع ونسجد الا لله وايامكم قليله وايام كل ظالم قليله وما صدام ببعيد وما الحفره النتنه التي اخرج منها عنكم ببعيد ارجعوا الى فطرتكم وتصالحوا مع شعوبكم وقبلها صفوا نواياكم مع الله اسالوا الله ان يتوب عليكم فهو غفور رحيم عسى ان يتوب على ما اقترفتموه من اعمال شنيعه قذره نتنه كنتانه وجوهكم فكل الخليه في جسمكم تشبع بالحرام وبدماء الشعوب شعبكم الذي اعطاكم ثقته ولكن خنتم هذه الامانه فويل لكم فويل لكم من انتقام الله وعدالته وما صدام المقبور في حفرته بحفرته النتنه عنكم ببعيد وسيعلم الذين ظلموا محمد وال محمد اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين {{افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون}.......

{{ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.}}...

ملاحظة :- في نظريات القيادة هنالك رأيين اساسيين .-

1. هل يولد الانسان قائدا .. هذه سائدة في عوائل الملكية اكثر .

2. الرأي الثاني بل يصنع.

لكن انا شخصيا اميل الى انه حتى لو ولد الانسان ويحمل صفات القيادة فانه يجب ان يتم صقل مهاراتة . لا بل احيانا قد يتم صهره في بوتقة جديدة واخراج شخصا جديدا ليكون القائد والسياسي .