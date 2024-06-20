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حرب المعلومات: هل حسم حزب الله المعركة في الهدهد؟!

89 2024-06-20

 

بصورة مباشرة بعد زيارة الموفد الامريكي اموس هوكستين الذي حمل رسائل من بايدن الى لبنان والى الكيان الصهيوني في هذه اللحظة كشف الحزب عن واحدة من المفاجئات على المستوى الاستخباري من خلال اصدار فيديوي لمسح جوي دقيق لاهم المواقع والقواعد والاهداف العسكرية والمنشآت الصناعية في مدينة حيفا والقاعدة البحرية بالاضافة الى العديد من الاهداف المدنية والعسكرية والاستراتيجية عن طريق طائرة استطلاع مسيرة تحمل اسم الهدهد مع قدرة المقاومة على تدمير بنك الاهداف الضخم ليس من قبل حزب الله لبنان فحسب بل من جميع ابناء محور المقاومة بما يمتلكون من قدرات بعد ان اصبحت منشآت وقواعد العدو واضحة ومباحة وتحت نار جميع ابناء محورالمقاومة (هذه الاهداف بحكم المدمرة وتحت النار في أي لحظة او عند بداية اي مغامرة يقوم بها العدو وفي ضربة واحدة ستجد نفسها تحت لهيب صواريخ وطائرات المقاومة في ساعة صفر واحدة) حصل هذا الانجاز الاستخباري الهدهدي مع فشل كبير لجميع اجهزة الرصد والإنذار والسيطرة من رادارات ومضادات الدفاع الجوي المعادية والقبة الحديدية ومقلاع داود في اعتراض تلك الطائرة او الحد من تاثيرها •

وتزامن نشر الفيديو مع :

1_ زيارة هوكستين مبعوث بايدن الى لبنان والكيان الصهيوني

2_ زيارة قائد القيادة الامريكية الوسطى الى البحرين _مايكل كوريلا والاجتماع الذي ضم ضباط اركان من الامارات والسعودية والاردن والحديث عن احتمال عدوان صهيوني ضد لبنان من المقرر ان يكون في 22 من الشهر الجاري •

لقد ذكرنا في مقالات سابقة مع اجراء مقارنة بين المنجز الاستخباري الكبير الذي حققه محور المقاومة في طوفان الاقصى والفشل الاستخباري للمعسكر الصهيوني والغرب الامريكي وداعميه بالرغم من مايمتلكه من إمكانيات وقدرات في مجال الاستخبارات والاقمار الصناعية والاتصالات والتجسس ومجالات الحروب الاخرى •

نشر هذا الفيديو في هذا الوقت وقد حمل رسائل كثيرة منها تحذيرية كبيرة وجهها حزب الله لما يمتلك محور المقاومة من إمكانيات وقدرات بما فيها الصواريخ الذكية و الدقيقة التي كشف البعض منها وانواع الطائرات المسيرة الانقضاضية او تلك القاصفة وحتى قدرة طائرة الهدد نفسها وامكانية طيرانها مع ادارتهالتوجيه الصواريخ ارض _ ارض اثناء تحليقها فوق الاهداف المعادية بالاضافة الى مايمتلكه المحور من أسلحة بحرية ومضادات جوية لديها القدرة على اصطياد الاهداف الثابتة والمتحركة في الجو والبر وعباب او اعماق البحر الابيض المتوسط او الاحمر اوالمحيط الهندي وبحر العرب والخليج وفق مبدأ وحدة الساحات•

بالاضافة الى ماتركه الفيديو( الحلقة او الاصدار الاول )من هزيمة وانكسار نفسي ومعنوي وتعبوي على عموم الداخل الاسرائيلي من اجهزة وقوات واجهزة امنية وعسكرية وقادة ومستوطنين وقيادات يراهن بعضها على قوة الكيان والدعم الامريكي والغربي •

ماحصل باعتقادي حسم نصف المواجهة الامنية و العسكرية في الميدان لصالح محور المقاومة علما هناك سيناريوهات بديلة سيقوم بها العدو الصهيوامريكي سنعلن عنها عما قريب باذن الله تعالى

فانتظروا_ اني معكم من المنتظرين

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