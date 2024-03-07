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طوفان الاقصى بالارقام..!


د . وسام عزيز

بعد مرور 150 يوما من عملية طوفان الاقصى المباركة اليكم الارقام الاتية

 

🔥خسائر العدو الصهيوني بالارقام

 

🔥 الاعلام الرسمي الاسرائيلي عبر المتحدث (ليئور حيات )

اشار الى ان 1400 اسرائيلي قتل في اليوم الاول للطوفان بين مستوطن وجندي

 

🔥اصابة 11 الف مستوطن حتى اليوم

 

🔥 إصابة 3954 ضابطا وجنديا منهم 1421 أصيبوا خلال ما تعرف بالعمليات البرية

منهم 2765 اعاقة دائمة

 

🔥 تدمير 720 الية بين دبابة ومدرعة وجرافة

 

🔥 منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر غير مسبوقة، تفاقمت مع اجتياحه البري لمناطق داخل قطاع غزة. وسجلت الخسائر الأبرز يوم عملية “طوفان الأقصى” المباغتة، إذ قُتل في 7 أكتوبر (322 ) جنديا اسرائيليا

🔥 عدد قتلى جنود الاحتلال وحسب اعلام العدو 578 قتيل

وهذا طبعا لايتناسب مع عدد الاليات الـ 720 التي في اقل تقدير يكون في الالية عنصرين او ثلاث

 

🔥خسائر اقتصادية

 

العجز المسجل منذ بداية الطوفان بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار)

 

تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.

 

بلغت ميزانية الحرب 30 مليار دولار حتى اللحظة

والمال المصروف على الحرب 57 مليار من ضمنه صرفيات النازحين والاغاثة

 

مايخص فلسطين الصمود

 

❤️ شهداء فلسطين تجاوز عددهم 30 الف

خلال 150 يوم

بواقع 200 شهيد كل يوم

 

❤️ حسب الانروا 17 الف يتيم حتى اللحظة

 

❤️133 صحفي استشهد

 

❤️800 جريح في مجزرة دوار النابلسي

واستشهد 100 شهيد بمجزرة الطحين في يوم واحد

 

❤️ عد

 

د الجرحى تجاوز الـ 70 الفاعلينا ان ان ندرك ان الكيان طيلة ٧٥ عام لم يتعرض الى هكذا خسارة

 

وهذا ما فعلته حماس فقط حتى الان

 

ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون

وترجون من الله ما لايرجون

وكان الله عليما حكيما

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