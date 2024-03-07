انفراط عقد الامم المتحدة شريعة الغاب..!

عباس الزيدي ||

عمليات القتل والابادة والتجويع التي تحصل في غزة على مراى ومسمع من العالم دون ردة فعل حقيقية توقف تمذر بالخطر وتفتح الافاق الى مرحلة خطرة في العلاقات الدولية• عمليات سلخ الجلود هي مرحلة امريكية تنذر بواقع جديد لايوجد فيها سقف محدد للقتل والتدمير يراد منها فرض هذا الواقع على كل دول العالم والذي يعني

1_ انهيار المنظومة الاممية وكل الاتفاقيات والقوانين التي تحدد مسار العلاقات الدولية في الحرب والسلم

2_ من الطبيعي يشمل هذا الانهيار كل المؤسسات الحقوقية والانسانية التي انبثقت من تحت سقف المظلة الدولية ( الامم المتحدة )

3_ المرحلة المقبلة ستشهد دعم امريكي للنظم الديكتاتورية وضرب الديمقراطيات وقمع الشعوب من قبل انظمتها

4_ سيرتفع مؤشر الازمات المفتعلة والضغوط الجانبية وسيكون للمخابرات المركزية الامريكية ظورا كبيرا على حساب البنتاغون في العديد من الدول بمساعدة الخارجية الأمريكية

5_بطبيعة الحال سوف ترتفع سقوف النار ومستوياتها في اي صراع او ازمة تحدث هنا وهناك وسوف يتكرر سيناريو غزة في اي صراع محتمل من العالم

6_ منطق القوةوالتدخل العسكري وتمرير السياسات عبر الارادة الصلبة والعنف سيصبح منهجا عما يحكم العالم

7_اجمالا ان عملية اضعاف الامم المتحدة والسيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية يراد منه ان يكون امرا واقعا لا مناص منه للتفرد الامريكي لقيادة العالم

8_ستكون الاتفاقيات والتحالفات الدولية الثنائية بمثابة البديل عن المنظمة الاممية وقراراتها وقوانينها

9_ عما قريب سنرى خطوات لانسحاب بعض الدول الكبرى من الامم المتحدة وعزوفها عن دفع المساهمات المالية والاشتراكات النقدية يقابلها عمليات حظر لدخول بعض ممثلي الدول الى مدينة نيويورك الامريكية لمقر الامم المتحدة

10_قد يبدوا الامر في المرحلة الحالية فيه شي من الضبابية ولكن سيتوضح الامر اكثر في الايام القادمة من خلال حدث جديد في المنطقة او تطور لافت على صعيد الحرب في اوكرانيا او حدوث نزاع على مستوى الهادي او الأطلسي سينقل العالم الى انفجار كبير ينتقل فيه التوحش بدرجة عالية يصل الى المستوى النووي والبايلوجي المحظور