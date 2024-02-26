غزة تناشد العرب لا يا إخوتاه لا للجسرالبري مع اسرائيل

جبارعبدالزهرة

قالت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت: دول عربية تُساعد على كسر الحصار المفروض على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، حيث تقوم السفن بإفراغ حُمولتها في دبي والبحرين، ومن ثم تقوم شاحنات عربية بنقل البضائع إلى المعابر الإسرائيلية 0

وآخر الأخبارتقول هناك انظمة عربية تمد يد المساعدة والعون لإنقاذ الكيان المحتل من ازمته البحرية الخانقة التي فرضتها عليه المقاومة الإسلامية (انصار الله) في اليمن عبر حصارها البحري على وصول البضائع والسلع ومختلف الحاجات الأخرى من طريق استهدافها للسفن الإسرائيلية التجارية وغيرها من القطع البحرية المتجه الى اسرائيل عبر البحر الأحمر بواسطة الصواريخ وسلاح الطيران المسير والتي لم تتمكن من تحييدها او إيقافها الضربات الصاروخية من السفن الحربية وضربات سلاح الطيران الأمريكي والبريطاني لأوكار ومواقع ومخازن الأسلحة الحوثية في محافظات اليمن 0

غير ان بعض الأنظمة العربية تطوع كما قلت اعلاه لحل هذه الشكلة لإسرائيل وانتشالها من ورطتها العويصة هذه وذلك عبر تسيير شاحنات النقل البري االمحمّلة بالبضائع من ميناء دبي مرورًا بالأراضي السعودية ثم الأردنية ووصولاً إلى ميناء حيفا” الإسرائيلي .

أمّا انا فاقول :-

بعد ان تمكن الحوثيون في اطار العمل في صفوف المقاومة الإسلامية في التصدي لإسرائيل وفق امكانياتهم اللوجستية والجغرافية في حربها ضد غزة وتهديدهم للسفن التجارية العائدة لرجال اعمال اسرائيليين وغيرها والمتجهة الى الموانئ الإسرائيلية فضلا عن السفن الأخرى العاملة في الممرات المائية البحرية في البحر الأحمر في سياق خدمة اسرائيل تجاريا وأخرى سواها من الخدمات 0

قام الحوثيون بتهديد كافة القطع البحرية التجارية وغيرها التي تخدم اسرائيل بين باب المندب والبحر الأحمر بتوجيه ضربات صاروخية او بواسطة طائرات مسيرة من اجل منعها من الوصول الى مينائي حيفا وايلات 0

وبعد ان نجح الحوثيون في شل حركة الملاحة في البحر الأحمر المتعلقة بالجانب الإسرائيلي ، تفتقت العقلية العربية الخائنة والمطبوعة بطابع التوافق مع اسرائيل وعشق التعاون معها عن خطة طرق برية تمر في اراضي بعض الدول العربية بديلة للممرات الملاحية البحرية عبر البحر الأحمر0

تساعد اسرائيل في استئناف ومواصلة اعمالها التجارية بشكل اعتيادي لا يستطيع معها الحوثيون تهديدها واستهدافها في توجيه ضربات لها وكانت الخطة التي وضعتها ونفذتها على ارض الواقع الإمارات الصهيونية المتحدة تقضي باقامة جسر للنقل البري بينها وبين اسرائيل الذي انضمت إليه ايضاً دولة مصر وهذا الجسر يمر في اراضي عربية اخرى وهي السعودية باتجاه معبرالاردن ومنه الى اسرائيل وهذا ما أكده تحقيقٌ إسرائيليٌّ مصوّرٌ يؤكِّد استمرار تسيير الشاحنات من الخليج وصولاً لمعبر نهر الأردن بطريقها للكيان 0

خارطة الطريق لهذه الطرق البرية بين اسرائيل والدول العربية ذات ممرين:- ( الممر الجديد) والذي جاء بناءاً على الإتفاق الذي وقعته الشركة التي تحمل اسم “wwcs”، المملوكة لأحد رجال الأعمال المصريين يدعى هشام حلمي، بات هناك مسار جديد للجسر، يمتد من ميناء جبل علي، عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كانت مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات.

(الممر الثاني) وهو وفقا للعقد الذي وقعته الشركة المصرية، مع شركة “تراكانت”، في إسرائيل، وشركة بيورانتس في الإمارات لنقل البضائع من موانئ دبي مرورا بالأراضي السعودية والأردن وصولاً إلى مينائي حيفا وإيلات ومنها إلى ميناء السخنة وبورسعيد في مصر، يتقاسم الطرفان نسبة 20% من الإيرادات المتوقعة من نقل البضائع عبر مسار الجسر البري في مصر. وهي اتفاقية غير محدودة المدة، لكن يجوز لكل طرف إنهاء العقد عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا من الإنهاء0

ويسمح الاتفاق للشركة حق استخدام المعابر بين مصر والإحتلال الإسرائيلي في نقل البضائع وهذا يعني ان هذه الول العربية المساهمة في هذا الطريق باعت إخوتها العرب في فلسطين بثمن بخس لإسرائيل0

ولكن هل السعودية المستعمرة الأمريكية والأمارات الصهيونية المتحدة الغنيتان بإيردات النفط الضخمة إذا استثنينا مصر والأردن بحاجة لهذه الإيرادات المنقوعة بدماء اخوتهم الفلسطينيين بالطبع الجواب (لا) لكنها العمالة لأمريكا والتبعية لها والماسوشية المغرمة للدوران في فلك المستعمر 0

وياتي توقيع الإتفاقية كما ذكرت اعلاه والتي تعبرعن موقف عربي مخزي ومعيب في حماية البضائع المتجهة الى الأراضي المحتلة وايصالها برا سالمة الى اسرائيل الى جانب الخضراوات الأردنية التي ينقلها تجار وسماسرة اردنيون بسياراتهم الى داخل اسرائيل0

وكان موقف حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من هذا العمل الجبان في التعاون مع العدو الذي يشن حرب إبادة ضد إخوتهم في فلسطين يبعث على الضحك والسخرية من هذه الحكومة التي من الواضح أنها خائفة كل الخوف من اسرائيل في ان يكون الدورالتالي عليها خصوصا وأن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير لديه خارطة للمنطقة لا وجود فيها لدولة اسمها الأردن0

نعم لقد كان الموقف الرسمي الأردني من نقل الخضراوت الأردنية الى اسرائيل موقف يدل على التخاذل المقيت بحيث صرح وزير الزراعة الأردني وتصريحه يمثل كامل الموقف الرسمي الأردني فقال للتجار والسماسرة :- ( استحوا على حالكم شوي) ثم اردف بان الحكومة الأردنية ليس لديها صلاحية في منع التصدير الاردني الى اسرائيل وهو لعمر الله لم يكذب فالصلاحية بيد اسرائيل نفسها ومن فوقها امريكا 0

هذا التعاون العربي كما قلت آنفا ياتي من قبل الصهاينة العرب مع الإحتلال يحصل في الوقت الذي تتعرض فيه السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر للهجمات من قبل الحوثيين، الذين أعلنوا استهداف أية سفينة متجهة للارض المحتلة ردا على العدوان على قطاع غزة وهو موقف عربي اصيل وشريف يسجله التاريخ باحرف من نور للحوثيين بشكل خاص ولأهل اليمن بشكل عام بإزاء مواقف التخاذل العربي تجاه الشعب الفلسطيني والتخلي عنهم وفي الوقت ذاته التعاون والدعم المفضوح للمحتل الإسرائيلي0

فالأصالة العربية تقتضي من العربي الشهم صاحب الشيمة العربية الخلّاقة ان ينضم هذا العربي الى جانب اخيه العربي الفلسطيني مساهمة منه في التصدي للعدوان الإسرائيلي في حربه المدمرة للأبنية على ساكنيها والحارقة للأرض والقاتلة للإنسان فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين ما يقرب من 30 الفا والمصابين اكثر من 50 الفا علاوة على هنك اعراض النساء الفلسطينيات من سيدات وفتيات وقاصرات فبعد هتك اعراضهن تقول الاخبار المنقولة من داخل اسرائيل يقومون بقتلهن وما يفعله المحققون الإسرائيليون مع الصبيان والأطفال الفلسطينيين اشد فظاعة حيث يقمون بعد التحقيق او ثناءه باغتصابهم وهذا عدوان صارخ متى يهتز له ضمير الإنسانية فهتك خصوصية الإنسان خلافا لرغبته امر مستنكر وفعل قبيح 0

ناهيك عن الجوع والعطش والمرض وغيرها من الإفرازات السلبية لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل ضدهم والتي تفتك بالمقيم وبالنازح الفلسطيني صاحب الحق المشروع في هذه الأرض والتي لا تفرق بين مريض شح او انعدم الدواء لعلاجه وشيخ مسن نازح اظناه السيرعلى الأقدام وامراة اتعبها حمل هم المصيرالمجهول لها ولأسرتها وطفل خائف ومرعوب تائه بعد ان فقد امه واباه او رضيع لا توجد نغبة حليب تنقذه من الموت وهناك الكثير من مفردات هذه المأساة الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وبعض حكومات العرب بدلا من ان تمد يد العون لأخوتها وتساعدهم قدر الإمكان لتخفيف محنتهم تمد يد العون الطولى الى العدو الذي سبب لهم كل هذه الكوارث والمآسي ليستمر ويمعن في التنكيل بهم وتدمير ارضهم ، الا سحقا وتعسا ونكسا لهكذا اخوة يقطعون ما يتوجب عليهم إيصاله وهي وشائج الرحم ويوصلون ما ينبغي عليهم قطعه وهي العلاقة مع عدوهم وعدو إخوتهم