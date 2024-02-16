مارثون الاحتلال اللا أخلاقي من ناصرية الحسين

علي الخالدي

ظهرت في بيئة البلاد الجنوبية وبدفعة واحدة, موجة من مارثونات السباق الرياضي, في مدن توصف الاكثر محافظة والتزاماً وتماسكاً مجتمعياً.

تضرب المجتمع الجنوبي دعوات تدعو لتنظيم سباقات مختلطة, يجتمع فيها الشباب من كلا الجنسين, في بعض شوارع مدن الجنوب منها "البصرة" و"الناصرية" مع حضور الكثير من الاطفال والعوائل العراقية, فضلا عن وجهاء وسادات هذه الحواضر, بدعوات ورسائل احيانا غير مباشرة, كي لا تلاقي رفض المدعوين, مثلاً تأتي بعنوان مهرجان ثقافي او تجمع رياضي وغيرها, او اخفاء الاسم الحقيقي لتوريط بعض الاسر بالتواجد, كما تم تغيير عنوان مارثون الناصرية من مختلط الى خاص بالرجال.

ان مدن الوسط والجنوب, هي مجتمعات تنعت بالتشدد والالتزام بالتراث الاسلامي الاصيل, تمارس مارثون زيارة الاربعين هناك سنويا, انطلاقا من ابعد نقطة في جنوب العراق, من البصرة الى عاصمة العشق الالهي كربلاء الحسين عليه السلام, ببعد500 كم, حيث جائزة وسباق العفة والحجاب الذي غرسته زينب عليها السلام, في كربلاء الصبر والرفض للرذيلة والاهانة.

ان البحث والتحقيق عن هذه الغاية, اثبت ان خلفها جهات تدعي حقوق المجتمع والانسان والمرأة, وهي بالأصل منظمات تابعة لدول الاستكبار العالمي, مقرها سيؤول _ كوريا وقرارها يصدر من دويلة الشيطان الاكبر امريكا, وتنفيذها يتم في سفارة الشر ببغداد, حيث جلبوا نساء مبتذلات لا علاقة لهن بالرياضة, فقط لجلب الحضور ولفت انتباهه وزيادة مشاهدات الحفل, والا لماذا اختفت هذه الحقوق في غزة, التي يراق فيها دماء ما يربوا على مئة مسلم فيها؟ غير التجويع والدمار الذي حل باهلها!

حيث تعمل هذه المنظمات التي تسمي انفسها بالمجتمعية, ومنذ 2003 تحت عناوين براقة مختلفة, لهدم وتدمير ثقافة واخلاقيات الجنوب, تحت مسميات المثلية والجندر ومجتمع الميم, وبدعوى تطوير الشباب, واخرى تمكين المرأة وإنقاذ الطفولة وغيرها, ان هذه الصيحات ما هي الا لتطبيع المجتمع على العري والسفور, ويكون قابلا ومستقبلا لأي حالات الزي اللا اخلاقي ان ظهر في بيته او مدينته.

ان النساء مع الرجال الذين اتخذوا من زينب عليها السلام قدوة, لا شك هم رافضين لهذه المشاهد, ولا يقبلون بهتك حجاب غيرهم, وهم يعلمون ان صاحب العصر والزمان يبكي دما لحجاب جدته زينب, ان الفطرة التي رزقنا الله اياها, تدعو كل مؤمن يغار على دينه واهله بالوقوف بوجه حملات الافساد التي تحاول ان تطيح بمجتمع وحاضنة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.

ان جس نبض الشارع بحوادث العري, الذي تتخفى به جيوش الاحتلال الثقافي, ان مر بدون مقاومة اخلاقية, ستتبعه قنابل اكبر لتدمير المجتمع, ومع ذكرى ولادة قائد الاباء والضيم, رفيق زينب وذراع الحسين عليهم السلام, ابا الفضل العباس عليه السلام, نختم بشعاره "أدافع ابداً عن ديني" الذي رفعناه دفاعا عن حرم وايتام اهل البيت من سهام الاستكبار العالمي.