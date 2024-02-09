سبب الضربات الامريكية على المقرات العراقية الحدودية

رياض سعد

بعد كل حراك شعبي وتحرك برلماني وتفاعل اعلامي ؛ يدعو لخروج القوات الامريكية من العراق , يعمل الامريكان على خلط الاوراق والتلويح بورقة الارهاب وداعش , وبسبب المطالبات الاخيرة من البرلمان والحكومة العراقية التي تدعو لخروج القوات الامريكية ؛ قام الامريكان بضرب الحدود العراقية السورية , لاسيما بعد ان باءت كل محاولات الامريكان السابقة بالفشل والتي كانت تهدف الى ادخال المجاميع الارهابية من الاراضي السورية التي تقع تحت سيطرة الامريكان وحلفاءهم من المرتزقة , فقد عمل الجانب العراقي على تأمين الحدود من خلال بناء سياج عازل يفصل بين البلدين , بالإضافة الى تواجد غيارى ابناء الحشد الشعبي هناك , وبعد أن يأس الامريكان من اختراق الحدود العراقية وادخال الذباحة والقتلة الارهابيين الى الاراضي العراقية لإحداث الفوضى والمجازر والاخلال بالأمن والسلم ؛ قام الامريكان بتكثيف تحركاتهم العسكرية وطلعاتهم الجوية على الحدود العراقية السورية , من أجل الضغط على ابطال ومجاهدي الحشد الشعبي واخافتهم , كي يتركوا مقراتهم ومواقعهم ومعسكراتهم , لتبقى الحدود مشرعة الابواب امام جحافل الارهاب , وبلا حماة , ومن ثم تبدأ عمليات القتل والخطف والذبح والتخريب والتفجيرات الارهابية والمفخخات الانتحارية والاعمال الاجرامية ؛ وعندها يطلب العراقيون من الامريكان البقاء والعمل سوية من اجل تخليص البلاد من الارهاب ... ؛ وبما ان الروس يعرفون حقيقة النوايا الامريكية والمخططات الغربية , سارعت روسيا الى الطلب من مجلس الامن لعقد جلسة طارئة بسبب الضربات الامريكية التي استهدفت القوات العراقية الشرعية من اجل ايجاد ثغرات امنية لدخول الارهاب مجددا الى العراق وسوريا والعبث بأمن الدولتين .