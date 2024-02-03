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نموذج من (كي الوعي) التضليل الامريكي..


يقول الرئيس الامريكي بأن غاراته على سوريا والوعراق الليلة يأتي ردا على مقتل الثلاثة الضباط

وكأن الحرب بدأت بمقتل هؤلاء

وهذا غير صحيح

فامريكا هي من جاءت لمنطقتنا لاحتلال البلدان ونهب الثروات وانشأت قواعد عسكرية ونصبت اسطولها على اليابسة الفلسطينية هي وبريطانبا الخبيثة وجعلت منه كياناً عدوانيا لقمع كل ما هو خيّر وتقدمي في هذه المنطقة ، وفرضته كيانا غاصبا

وهي من تحمي هذا الكيان الاسرائيلي وتتصدى عسكريا وتستهدف وتعتدي على كل من يساند غزة .

وهو نفس التضليل في المعركة مع اليمن عندما قالت بأن غاراتها الجوية على اليمن يأتي ردا على استهداف اليمن لسفنها في البحر الاحمر…

وهي التي من بدأت بقتل افراد من البحرية اليمنية وجاءت لحماية السفن الاسرائيلية ..

وبالتالي فالصحيح ان نقول عدوان امريكي على اليمن وسورية والعراق وانتهاك للسيادة .

ولا نسمح بتمرير رواية الامريكي انه رد

لان هذا جزء من معركة الوعي .

وعيك_ بصيرتك

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