المقالات

كثرت علينا الكذابة والدجالة (3)


رياض سعد

ان الحرب الناعمة والعمليات الاعلامية المؤدلجة والموجهة ضد مكون ما او بلد ما ؛ تمهد للحروب والانقلابات والمعارك والعمليات العسكرية والارهابية والدموية او للتحولات السياسية والاجتماعية ... ؛ ذلك أن هذا النوع من الحروب - الناعمة - لا يبتدئ بالعساكر والاسلحة ، وإنما في النفوس والعقول والعواطف ؛ اذ يعمل على تغيير القناعات وتبديل الاعتقادات والرؤى والولاءات ؛ فهو اشبه بعمليات التنويم المغناطيسي او غسيل الدماغ ؛ وينجح هذا النوع من الحروب في اوساط المجتمعات المأزومة والتي تعاني من غياب الرؤية السياسية الواضحة والهوية الوطنية والثقافة الرصينة والعقيدة الراسخة ؛ والمصابة بأمراض الطائفية والعنصرية والفئوية , والتي تسارع الى الاحتكام للقوة المفرطة والعنف والاستعانة بالأجنبي ... ؛ عند حدوث سوء التفاهم والخلافات والنزاعات واختلاف وجهات النظر .

وبعض وسائل الاعلام العاملة في الساحة العراقية تعمل ضمن دائرة البروباغاندا , ولا نستطيع تجاوز الحقيقة , من خلال التغافل عن المؤامرات و الاخطار او تكذيب الوقائع والمخططات والاخبار , فالحرب ضد العراق الجديد ؛ حرب ضروس لا هوادة فيها , وعلى مختلف الاصعدة , والحرب الإعلامية جزء منها , والكل مشترك في هذه الحرب القذرة ضد الأغلبية والامة العراقية والتجربة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ؛ بدءاً من الامريكان والبريطانيين والغربيين ومرورا بالدول المجاورة والاقليمية وانتهاءا بالزمر الطائفية وشراذم البعثية والصدامية والتنظيمات الارهابية والعصابات الاجرامية والانفصالية .

وفي ظل هذا الاعلام الارهابي والدموي الاحمر , وبتشجيع وسائل الاعلام الصفراء الطائفية والعنصرية والمناطقية الحاقدة ؛ نشأت وترعرعت العصابات البعثية والصدامية والتنظيمات الارهابية وفلول الفاسدين والمخربين والعملاء المنكوسين ؛ حتى اسفرت تلك الحاضنة الشيطانية عن ولادة اللقيط المسخ والمشوه ( داعش ) والذي عبر عن حقيقتهم وعقيدتهم المنحرفة , وكشف معدنهم الرديء , وسلط الاضواء على جرائمهم المقززة والتي ارتكبوها ضد ابناء الاغلبية والامة العراقية ؛ طوال عقود من الزمن , وبمسميات مختلفة وذرائع شتى ... ؛ ولا زالت هذه الحاضنة مستعدة لولادة المزيد من اللقطاء والمجرمين والجلادين والذباحين والمخربين .

ومن الغريب ان يتم تجاهل هذا الخطر الداهم , وتغض الطرف حكوماتنا واجهزتنا الامنية وقياداتنا واحزابنا السياسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وشخصياتنا الثقافية والاعلامية والدينية والاجتماعية ؛ عن انشطة وفعاليات الاعلام الطائفي والبعثي والصدامي والارهابي , وفي الوقت نفسه تتجاهل الشكاوى والتحذيرات التي يتقدم بها المواطنون واحرار وغيارى الاغلبية والامة العراقية ضد هذه الظواهر الاعلامية المنكوسة والمشبوهة والتي تتعارض مع قيم التمدن ومثل الديمقراطية وعادات وتقاليد الامة العراقية , وتمعن في ايذاء ذوي الضحايا والشهداء .

فهؤلاء الاوغاد والاعداء الانذال يمتلكون وسائل وأدوات إعلامية حديثة ومتطورة , وخبرات في صناعة الاكاذيب والسيناريوهات والاحداث المفبركة والاخبار الكاذبة ؛ كما يمتلكون قدرات هائلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأداة الإعلامية الأهم في التأثير على الشباب العراقي و العربي ... ؛ واغلب مواقعهم وصفحاتهم وهمية او بأسماء مزيفة ؛ اذ تنشأ بأساليب الاحتيال والابتعاد عن عيون الرقباء والاجهزة الامنية ... ؛ ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات والمواقع الاعلامية الاخرى ؛ لتنفيذ عدة اهداف , وبأشكال وصور متنوعة ومختلفة ؛ ومنها على سبيل المثال وليس الحصر : الترويج للساسة العملاء والشخصيات البعثية والصدامية والطائفية والارهابية والانفصالية , وتبييض صفحات الانظمة الطائفية وحكومات الفئة الهجينة البائدة , ولاسيما النظام البعثي التكريتي الصدامي , وتسقيط كافة رجال وقيادات وشخصيات ورموز الاغلبية العراقية الاصيلة , بل وصل الامر بهم الى شتم الائمة من بني هاشم والاستهزاء بهم وعدم مراعاة مشاعر ملايين المسلمين والعراقيين , وإسقاط القدوة الصالحة والوطنية والشجاعة والنزيهة بطريقة السخرية والنكات والتنمر , والترويج لمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل تسخر من الائمة ورموز المسلمين الشيعة , او شيوخ ورجالات الاغلبية الاصيلة , والدعوات المستمرة للإلحاد والتحلل الاخلاقي وضرب منظومة القيم العراقية واستهداف القيم والاخلاق والعادات والتقاليد والدين ... الخ ؛ ومما لا شك فيه ان هذه الدعوات والانشطة والفعاليات مسيسة ومقصودة ومنكوسة ؛ فالهدف منها ارباك الاوضاع العامة وتأليب الجماهير على التجربة الديمقراطية واسقاطها , للعودة الى مربع العنف والانقلابات والاعدامات والحروب والمقابر الجماعية والجوع والحصار والازمات والدكتاتوريات ... الخ ؛ وعليه لو كانت تلك الامور تحدث وتجري ضمن مظلة القوانين والحريات الشخصية واحترام النظام الديمقراطي ؛ فلا حق لاحد بالاعتراض على هذا المواطن لأنه ترك الدين واصبح ملحدا , او شجب المواطنين الذي يشربون الخمر او يمارسون الرقص , او استنكار الافكار والرؤى التي تدعو لتغيير العادات السلبية والتقاليد البالية والتي لا تنسجم مع روح العصر والتحضر ؛ ان تم طرحها ضمن اروقة الثقافة والفكر والبحث العلمي ... الخ .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كثرت علينا الكذابة والدجالة (3)
مقار الموساد بكردستان.. محركاتُ تأزيمٍ مع العراق والمنطقة مُنذ الستينيات
ترشيح الكريم بين التمجيد والتهديد
الوطنية أم التخاذل والخيانة
المواجهات في مضيق باب المندب وتأثيرها الاقتصادي
السيادة هي السيادة .. لماذا الصراخ !؟
رسائل ايران المتكررة ..... وتعنت اقليم كردستان العراق ؟
العدل يستفسر والقتل مستمر
إسرائيل وأهداف الحرب المشوهة ،،!
في ظلال طوفان الأقصى “42” محكمة العدل الدولية عنوانٌ صائبٌ وسهمٌ غيرُ خائبٍ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك