تقييم الموقف هجوم إيران على الموساد في أربيل. الأهداف والدلالات

هادي بدر الكعبي

أعلن الحرس الثوري الإيراني في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين / الثلاثاء عن تبنيه الهجوم الصاروخي الذي استهدف هدفا اسرائيليا في أربيل بحوالي ١٢ صاروخ بالستي، كاشفا عن تفاصيل الهجوم الذي جاء متزامنا مع قصف صاروخي مماثل طال مواقع في سوريا، مبينا انه " دمر أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالجرائم الارهابية الأخيرة في إيران، وطالت هذه الهجمات مقرات في سوريا، فضلا عن مقر تجسس للكيان الصهيوني في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ الباليستية".

رابطا بين استهداف " جماعات داعش في سوريا، والموساد في أربيل ".

تنفيذ هذه العملية الصاروخية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وفي هذه المنطقة بالتحديد، وتبني الحرس الثوري الواضح لها، بالرغم من كافة الادانات التي صدرت في العراق وخارجه، تؤكد على عدة أمور اهمها:

١- ان الجمهورية الاسلامية تمتلك الشجاعة والقدرة والإصرار بالرد على جرائم الكيان الصهيوني في اي ساحة من الساحات وبالطريقة التي تراها، وهي قادرة على فرض قوتها وفق الخبرات والقوة التي تمتلكها.

٢- هذه الضربة لها أهداف استراتيجية هامة ومنها:

أ- المساهمة في تأمين الأمن في المشهد العراقي لاسيما في شمال العراق.

ب- الدفع نحو ايقاف مشاهد الحرب في غزة والذهاب تجاه التفاوض.

ج- التأكيد على منع إيجاد مقرات للموساد والامريكان في هذه المنطقة.

ح- افشال اي مشروع او مخطط يهدف إلى محاصرة العراق وإيران اقتصاديا.

٣- هذه العملية ارسلت رسالة واضحة الى مسعود البارزاني مفادها بان سياسة توفير الملاذات الآمنة لمقرات التجسس الصهيوني ضد إيران والعراق، ستواجه بالقوة، مع عدم الاغفال عن التدليل بأن أربيل باتت منطقة غير قادرة على توفير الحماية لتلك المقرات.

٤- رسمت العملية معادلة ردع إيرانية بأن كافة الاعتداءات الإسرائيلية او غيرها والتي تؤدي الى سقوط الشهداء وفي أي ساحة من الساحات سيواجه برد ممثال حتما ولن تتردد إيران عن تنفيذه.

٥- قد تستبطن هذه العملية القول باننا أمام حرب استنزاف طويلة، تتخللها عمليات أمنية متبادلة وضربات عسكرية مؤلمة.

٦- كشفت العملية عن حقيقة الانزلاق إلى المواجهة المباشرة في المنطقة بأنها غير مستبعدة، ولكنها مرهونه باحدى الجبهات وهي :(جبهة الجولان،جبهة البحر الاحمر،جبهة جنوب لبنان).

٧- الجمهورية الاسلامية استطاعت بهذه الضربات ان تربط ما بين الشمال السوري والكيان الصهيوني بطريقة ذكية.

٨- الجمهورية الاسلامية أبدت موافقتها وبشكل واضح على دخولها هي و فصائل المقاومة بآن واحد في المواجهة بشكل المباشر حال نشوبها مع الأطراف الآخر والرسالة قد فُهمت من الجميع.

٩- لن تكون هناك استجابة عسكرية امريكية تجاه ما حدث لأنها قد تفسر كاعلان لحالة حرب وهو ما لا ترغب فيه اميركا الان نظرا لسياساتها الحالية وضغوطها الداخلية.

١٠- حكومة السيد السوداني قد تتعرض إلى حرج شديد وهذا الحرج قد يتسبب في تعمق الانقسام الشيعي أكثر لاسيما وأن توقيت الضربة جاء بعد تداعيات جلسة مجلس النواب لاختيار مرشح الرئاسة و التي أثرت مضاعفاتها في الواقع الشيعي بشكل ملحوظ.

١١- قد تستفيد الماكنة الاعلامية الإقليمية والدولية في تشتيت الجهد الاعلامي الضاغط على الكيان الصهيوني وتغيير وجهته من غزة إلى ما حدث في اربيل والمناطق الأخرى.

١٢- من الآفاق المستقبلية المتوقعة أن تكون هناك عمليات أمنية تستهدف بعض قيادات الحشد والفصائل والقيادات الايرانية الامنية من قبل الامريكان والكيان الصهيوني.

١٣- هذه الضربة سوف تستفيد منها المقاومة الفلسطينية مستقبلا في انهاء العدوان على غزة بشكله العنيف المكثف.

١٤- هذه الضربة مع عوامل اخرى قد تُقرب من خيارات التهدئة في المنطقة رغم ما نشاهده من تصعيد و سينتهي المطاف الى التفاوض و ايجاد الحلول و المخارج لمختلف الاطراف الاقليمية في المنطقة.